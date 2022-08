Evelyn Beltrán se distancia de nuevo de Toni Costa: "Regreso a trabajar" Toni Costa y Evelyn Beltrán han vuelto a despedirse para volver cada uno a sus rutinas, pero se quedan con los increíbles recuerdos de estos días juntos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Evelyn Beltrán y Toni Costa Evelyn Beltrán y Toni Costa | Credit: Evelyn Beltrán/IG Luego de varios días en las nubes, Toni Costa y Evelyn Beltrán tuvieron que decirse adiós. Los novios, quienes están más enamorados que nunca, han vuelto a despedirse para volver cada uno a sus rutinas, pero se quedan con los increíbles recuerdos de estos días juntos. La influencer se despidió de Miami y se le vio tomando un avión con destino a Austin, la ciudad texana donde vive con su pequeño hijo, Timothy. "Byeeee Miami, nos vemos pronto", escribió en Instagram. Evelyn Beltrán y Toni Costa Evelyn Beltrán y Toni Costa | Credit: Evelyn Beltrán Instagram Según explicó Beltrán a sus seguidores, ya era hora de regresar al trabajo y por eso tuvo que despedirse de su amor. "Regreso a trabajar, por si andaban con el pendiente", dijo en Instagram. Por su parte, Costa también agarró un avión rumbo a España. "Viajando a mis raíces", dijo. Beltrán no pudo dejar de desearle buen viaje, y recordarle cuánto lo ama: "Nos vemos pronto", escribió. "Gracias por ser el hombre de mis sueños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de más de tres meses separados luego de que el bailarín español entrara a La casa de los famosos, la pareja tuvo un emotivo reencuentro en Miami. "La conexión no se explica, solamente se siente", dijo Costa el ver a su novia. Este fin de semana Beltrán hizo que su novio tuviera el mejor de los cumpleaños posibles, y lo dio varias sorpresas. "Agradecida de tener en mi vida a mi alma gemela", dijo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Evelyn Beltrán se distancia de nuevo de Toni Costa: "Regreso a trabajar"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.