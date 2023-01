Evelyn Beltrán explica por qué bloquea a quienes hablan mal de ella en los post de Adamari López Evelyn Beltrán prefiere bloquear a quienes hablan mal de ella a lidiar con estas personas que le faltan el respeto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ante las críticas y las faltas de respeto, Evelyn Beltrán solo tiene una respuesta: bloquear a sus detractores. Así lo reconoció la joven novia de Toni Costa cuando en una sesión de preguntas y respuestas en redes, un seguidor le preguntó si era cierto que ella y el bailarín español bloquean a todos aquellos que se mostraban en su contra en las publicaciones de Adamari López. "La gente que yo bloqueo es porque son personas que faltan el respeto", respondió Beltrán. "Una cosa es tu opinión constructiva que tengas, y otra que empiecen a decir y llamar nombres a uno", añadió. Historia de instagram de Evelyn Beltrán Historia de instagram de Evelyn Beltrán | Credit: Instagram "La verdad tengo una vida muy ocupada para estar al tanto de terceras personas", dijo la influencer. "Aprendí que en esta vida no vas a caerle bien a todo el mundo y que hagas lo que hagas la gente siempre te va a criticar. Y desear lo que tiene en su corazón. Así que hoy elijo ser feliz y que la gente se quede con la historia que más le guste", finalizó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa | Credit: Instagram Evelyn Beltrán Desde que comenzó su relación con Costa, Beltrán ha sido muy criticada por los seguidores de López, por aparentemente haber interferido en la relación de la presentadora con el padre de su hija. No obstante, la joven y el bailarín en más de una ocasión han dicho que nada tiene que ver ella con la separación. "No, ni conocía a Evelyn cuando yo acabé mi antigua relación que fue a finales de abril del 2021", dice Costa. "Nosotros no estamos haciendo nada malo. Estamos viviendo nuestra historia sin hacer mal a nadie", afirmó.

