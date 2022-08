Así responde Evelyn Beltrán tras las declaraciones de Adamari López sobre Toni Costa Cansada de todo lo que se está diciendo del bailarín justo a las puertas de la final, su pareja ha salido en su defensa y esto es lo que ha dicho a todos los que dudan de él. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con la final de La casa de los famosos a menos de una semana, la defensa de sus finalistas se hace cada vez más intensa por parte de sus seres queridos. Pero también las campañas negativas de sus detractores. Con motivo de las recientes insinuaciones sobre el concurso de Toni Costa y su supuesto 'quedar bien' con todo el mundo en la casa sin mojarse ni implicarse, Evelyn Beltrán ha vuelto a dar la cara por su pareja con un escrito muy directo. Unas palabras que coinciden con las más recientes declaraciones de su ex, Adamari López quien, aunque habló con todo el respeto del bailarín, no terminó de defenderle ni apoyarle como se esperaría. Aunque hasta ahora no había dicho ni una palabra sobre el padre de su hija, últimamente se le escapan cosas en los debates que dejan entrever cuál es su opinión sobre el concurso que ha hecho el que fuera su amor. Toni Costa Toni Costa; Evelyn Beltrán | Credit: Instagram (x2) Entre otras cosas ha dicho que Daniella Navarro también besó a Toni, una revelación que dejó a todos de piedra y por la que fue criticada por muchos. Los que ven el 24 horas aseguraban que eso no era cierto y esas imágenes no existían, y que el único beso que hubo fue uno en la mejilla, así que no entendían a qué venía este comentario que no le beneficia. Adamari también fue el centro de todas las miradas cuando en uno de los debates del programa habló de sus dos finalistas, pero no de su ganador. Citó a Ivonne y Toni pero no se decantó por ninguno. Teniendo en cuenta que se trata del padre de su hija y el premio sería un bien para él y su hija, ¿por qué no apuesta por él como ganador? Se preguntan algunos. Lo que dejó claro es que espera que si gana, cumpla con su palabra de lo que haría con el dinero. "Según dijo, y esperando a que cumpla, tiene algo que ver con la niña...", expresó Ada a Jorge Bernal en Hoy día. Una ironía que tuvo reacciones inmediatas, incluida la de Evelyn Beltrán, novia de Toni. Si bien la enamorada no hizo mención directa a Adamari, sí dejó claro que su amor es más fuerte que todo lo que se diga e insinúe por ahí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Amor mío. La gente puede destruir tu imagen, manchar tu personalidad pero no pueden quitarte tus buenas acciones porque no importa cómo te describan, aún serás admirado por aquellos que realmente te conocen mejor. Te conocimos más que nunca estos 84 días en un show donde estás grabado 24/7. Conocimos al gran compañero, gran hombre, gran amigo, gran padre, gran novio y gran jugador", escribió entre otras cosas. Y para los que insisten en que lo suyo no va a llegar a ningún lado, también tuvo un mensaje. "Mientras más nos quieren separar, más aprieto tu mano. Brilla, brilla mucho, es tu momento y aquí estaré para aplaudirte todos los días de mi vida, eres un campeón, así que vamos con todo a ganar". Un escrito lleno de sentimiento que llega cuando más se necesita ese empujón para poder ganar el reality de Telemundo.

