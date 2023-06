Evelyn Beltrán prepara sorpresa para Alaïa y Toni Costa La novia del bailarín español quiso sorprender a la hija de Adamari López y a Toni en una fecha muy especial para ambos. Mira las imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Evelyn Beltrán; Toni Costa y su hija | Credit: Instagram Evelyn Beltrán; Instagram Toni Costa/ Magical Moments 305 Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, se caracteriza por ser una persona muy detallista que ama sorprender a sus seres queridos en fechas señaladas, y el Día del Padre no fue la excepción. La novia del bailarín español quiso sorprender este domingo a Toni y a Alaïa con un pícnic en la playa para que padre e hija pudieran disfrutar juntos de un Día del Padre muy especial. Y vaya que sí lo logró. Toni Costa Toni Costa y su hija Alaïa | Credit: Instagram Toni Costa/ Magical Moments 305 "Fue un día muy bonito junto a mi princesa Alaïa. Todo el día la pasamos superbien juntos haciendo diferentes cosas. Un Día del Padre increíble donde nos llevamos una linda sorpresa muy bonita al final, un pícnic en la playa con el atardecer y donde pudimos jugar y disfrutar de la playa, y también pude estrenar el regalo de Alaïa, mi traje de baño", compartió Toni este lunes desde su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores. El también instructor de Zumba no tardó en agradecer públicamente a Evelyn por este detalle tan hermoso que tuvo con su hija y con él en una fecha tan especial para ambos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias mi amor por regalarnos esta sorpresa para Alaïa y para mí", escribió desde su cuenta de Instagram. "Alaïa estaba fascinada con todos los detalles que tenía el pícnic". Gracias mi amor por regalarnos esta sorpresa para Alaïa y para mí — Toni Costa Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán prepara sorpresa para Toni Costa y su hija | Credit: Instagram Evelyn Beltrán Poder hacer esta sorpresa para ti y tu princesa fue superespecial y bonito — Evelyn Beltrán La reacción de Evelyn no se hizo esperar: "Ay mi amor, tu felicidad para mí es importante y poder hacer esta sorpresa para ti y tu princesa fue superespecial y bonito. Eres un superpapá y morí de amor de verte tan feliz y completo al lado de tu hija. Te amo mucho".

