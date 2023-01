Evelyn Beltrán pone su cuenta de Instagram privada Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa convirtió abruptamente su cuenta de Instagram en privada, ¿qué fue lo que sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa | Credit: Instagram Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán siguió los pasos de Bad Bunny, pero no precisamente para cantar rap, ni tirar al mar teléfonos ajenos, sino para poner su cuenta de Instagram privada. La decisión de la nueva novia del bailarín Toni Costa causó conmoción, sobre todo porque horas antes compartió orgullosa el regalo que la familia de su novio le mandó desde España. Hecho que demuestra que es más que aceptada entre los Costa. "Mis regalitos de España. Gracias por su cariño siempre", escribió Beltrán en una de sus últimas publicaciones . "Os quiero mucho". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La realidad es que como la amazona goza de ese amor, también tiene a sus detractores en las redes. De hecho, tras un video que publicó Adamari López, en donde hacía alusión a una mujer, algunos usuarios aseguraron que el cómico video era un mensaje para Beltrán. ¿Habrá sido tal estruendo lo que llevó a la joven a poner privada su cuenta de Instagram? Hasta el momento ni Costa ni su novia se han pronunciado al respecto.

