¿Le gusta a Evelyn Beltrán que Toni Costa hable de Adamari en La casa de los famosos? Ella rompe el silencio Toni Costa está compartiendo detalles íntimos sobre su relación con Adamari López dentro de La casa de los famosos (Telemundo). Pero, ¿cómo lleva su actual pareja, Evelyn Beltrán, estas confesiones? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa se ha convertido en el último líder de La casa de los famosos, y desde que comenzó este reality show hace ya casi dos meses y medio, el bailarín no ha dudado en dar detalles privados de la relación que mantuvo con su expareja, Adamari López. Hace unos días confesaba que uno de los mayores problemas que había tenido con la madre de su hija y algo que les había ido separando poco a poco, era que su pequeña Alaïa siempre había dormido en la cama con ellos. Un hecho que los fue separando poco a poco puesto que no podían tener la intimidad que las parejas necesitan. "Empezamos con la típica como una cunita así que está como en la cama y luego había una cunita, pero eso fue recién nacida, al lado mío porque era yo el que le daba todos los biberones de madrugada y estaba a mi lado. Y luego de ahí ya tocaba pasarla a su cuna, que estaba en otro cuarto, y eso nunca ocurrió, entonces ya se quedó con nosotros en medio", contó el también instructor de Zumba. Toni Costa Toni Costa | Credit: Toni Costa en 'La casa de los famosos' Además, el español explicó a sus compañero de la casa cómo había sido la pedida de mano a la puertorriqueña en uno de sus viajes en 2014 a República Dominicana; y expresó que ese había sido el momento más romántico de su vida. "Yo pienso que la pedida de mano con mi ex en Punta Cana fue lo más, porque tuvo de todo. En la playa, en Punta Cana, en la arena, luna llena, perfecto clima, perfecto todo, mucha gente alrededor, todos de blanco, y ahí ¡clack!", comentó. Pero, ¿cómo está llevando su actual pareja estos momentos de sinceridad por parte del coreógrafo? Evelyn Beltrán no se ha quedado callada y ha concedido una entrevista en la que ha expresado su punto de vista con mucha sinceridad. "Lo que no fue en mi año no me hace daño. Su expareja fue una persona importante para la vida de Toni, ¿por qué? Porque tienen a una nena espectacular que Toni ama con locura, y ella es básicamente gran parte de la historia de quien Toni es hoy en día", dijo la influencer a El Diario de NY. "Fueron casi 10 años, y a la gente se sorprende mucho mi actitud tan madura hacia la relación que ellos tienen ahora. Como Toni dice, el amor se transforma, y como todos los padres tienen a los hijos que siempre los unirán por vida. No me molesta para nada, cuando él habla es porque le preguntan, y con todo el respeto el contesta", añadió. No obstante, no todo fue hablar de Adamari López, ya que Evelyn también explicó cómo se ha sentido este tiempo sin su pareja y qué será lo primero que hará cuando pueda estar con él de nuevo. "Estos casi 2 meses y medio… Qué te puedo decir. Han sido muy difíciles porque físicamente no tengo a mi compañero de vida. Fue difícil despertarme cada mañana, y no tener con quién platicar de mi día a día. Sabíamos que esto sería, y es, una gran prueba para el amor que nos tenemos y no me sorprendo que la estamos llevando súper bien, porque antes de que él entrada hablamos de todo a todo… El día de hoy lo extraño, pero como le dije, ya que estás ahí quédate los 3 meses y lucha por ese sueño tan grande que tienes que es ganar", expresó muy enamorada. "Pienso que lo primero que voy a hacer es correr y abrazarlo mucho, mucho, mucho. Le diré que me siento muy orgullosa del trabajo que hizo en la casa, y lógico dejarle saber que todavía lo amo hasta más que antes", finalizó. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Le gusta a Evelyn Beltrán que Toni Costa hable de Adamari en La casa de los famosos? Ella rompe el silencio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.