Evelyn Beltrán: "Ya basta. Estoy cansada de las faltas de respeto y que opinen sobre mi vida" La novia de Toni Costa puso este miércoles un alto a las críticas y ataques que recibe con un contundente mensaje que compartió a través de su cuenta de Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Toni Costa; Evelyn Beltrán | Credit: Instagram (x2) "Las cosas se calman, la verdad sale a la luz y cuando inventaron mentiras y no hay hechos que los sostengan las cosas se acomodan con el tiempo". Así respondía días atrás Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, a una seguidora que se interesaba por saber si la gente había dejado ya de atacarla a raíz de su historia de amor con el bailarín español y ex de Adamari López. Pero lo cierto es que lamentablemente los ataques y las críticas no han cesado para ella. Cansada de que la gente se crea con el derecho a opinar sobre su vida y el contenido que comparte en sus redes sociales, donde su amor por Toni está muy presente; Beltrán puso este miércoles un alto a las críticas que recibe. Lo hizo con un contundente mensaje que compartió a través de sus historias de Instagram, donde cuenta con algo más de 200 mil seguidores. Ya basta Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa | Credit: Instagram "Este es mi Instagram y yo pongo lo que quiero. La gente piensa que porque uno es buena persona me voy a dejar que me falten al respeto y que me hablen mal. Ya basta", escribió. Evelyn, quien recientemente inició una nueva etapa profesional como asistente de médico, invitó a las personas que no están conformes con su contenido a dejar de seguirla. "Si no les gusta mi contenido hay un botón llamado 'dejar de seguir'", recordó. Evelyn Beltrán Credit: Instagram Y agregó: "Estoy cansada de las faltas de respeto y que opinen sobre mi vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su alma gemela Alejada de Toni desde hace dos meses, Evelyn ha seguido con mucha atención la participación de su novio en el reality show La casa de los famosos (Telemundo). Los mensajes de apoyo para él no han cesado en sus redes sociales desde el día uno. La también influencer ya cuenta los días que faltan para reencontrarse con su alma gemela y poder seguir construyendo una vida juntos. Evelyn Credit: Instagram "Aquí estoy, bien, esperándote con todas las ganas del mundo. Más fuerte y firme que nunca amor mío", escribía este miércoles junto a un video de Toni en La casa de los famosos.

