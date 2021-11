¡Evelyn Beltrán abre sus redes y lanza romántico mensaje! ¡Ya puedes asomarte al mundo de Evelyn Beltrán! La modelo decidió compartir un mensaje romántico, justo el día que Toni Costa y Adamari López compiten en audiencia para televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante las últimas semanas, se han multiplicado en las redes los rumores de que Toni Costa ya tiene un nuevo amor: el nombre de Evelyn Beltrán aparece cada vez con más insistencia entre sus seguidores y ya también en los medios. Al comienzo de las especulaciones, el bailarín español publicó en sus redes una foto con su preciosa Alaïa, en la que se refirió a ella como "el timón de mi vida", quizá para dejar claro que su hija será siempre su prioridad. Hoy, justo el día en que Toni Costa y Adamari López compiten por la audiencia en la tarde del domingo desde Nuestra Belleza Latina y Así se baila, la espectacular modelo decidió misteriosamente colgar un comentario en la cuenta de Toni Costa y volver a hacer pública su cuenta de Instagram. Evelyn Beltrán Credit: IG Evelyn Beltrán "Feliz domingo", deseó a sus seguidores mostrando su escultural figura: Evelyn Beltrán Credit: IG Evelyn Beltrán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la cuenta de la modelo, pueden verse imágenes muy significativas y mensajes románticos que abren la puerta a muchas interpretaciones: "lo que no te mata te hace más fuerte"; "nunca he sido tan feliz"; "si me ven feliz, déjenme en paz porque de verdad me lo merezco"; "Miami, nuevos comienzos, nueva vida". Evelyn Beltrán Credit: IG Evelyn Beltrán Juesto hoy en sus historias, quizá sabiendo lo que esto significaba su apertura, publicó este mensaje junto a un corazón: "lo que es para ti, te encuentra". Evelyn Beltrán Credit: IG Evelyn Beltrán La modelo también tiene un solo hijo, Timothy Love Domínguez, fruto de su relación con el modelo Timbo Domínguez, a quien por cierto Adamari López ya sigue en las redes. Por su parte, Evelyn Beltrán sigue en sus redes a la pequeña Alaïa. Timbo Domínguez Credit: IG Timbo Domínguez Momentos complicados para todos los involucrados, porque las separaciones y el rehacer la vida sentimental con hijos de por medio nunca fue fácil. Sin embargo y pese a su popularidad, Toni y Adamari se las arreglaron hasta ahora para convivir pacíficamente por el bien de su hija y han llevado con total elegancia y discreción su vida tras las cámaras de una forma impecable.

