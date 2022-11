Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, manda este mensaje para quienes la envidian La modelo e influencer mexicana Evelyn Beltrán mandó este fuerte mensaje para quienes la envidian. ¿Fue una indirecta para alguien? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa, manda un mensaje en sus redes sociales a quienes la envidian. La modelo e influencer mexicana compartió un video en su cuenta de Instagram vestida de gala, con un vestido de lentejuelas, y escuchando música de mariachi. "Acuérdate que a veces la gente no te envidia por lo que tienes, si no por tu personalidad, espíritu, tu energía o tu esfuerzo de superarte", escribió. Además escribió los hashtags #TomaNotaYSigueAdelante, #TengoMuchosAñosPordelante, #MiVidaApenasEmpieza, #Ama, #Vive y #Goza. ¿Fue una indirecta para alguien? Eso no es todo, la pareja del bailarín y coreógrafo español Toni Costa compartió otra serie de mensajes enigmáticos en sus Instagram Stories. "Me interesa más como se siente mi vida que como luce para los demás", expresó. Otra misiva que compartió en sus Instagram Stories fue: "Si tú no me envidias porque tanto me criticas. Lo que me deseas que se te multiplique". evelyn beltran Credit: Instagram/ Evelyn Beltran SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Adamari López, la exprometida de Toni Costa, también publicó un mensaje en Instagram que dejó a muchos pensando. En un reel, la presentadora y actriz puertorriqueña dice: "Tranquila, hay vainas que llevan su tiempo y otras vainas que el tiempo se lleva. ¿Oiste?".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, manda este mensaje para quienes la envidian

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.