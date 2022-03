Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa, aclara el misterio de las marcas rojas en su cuello Los seguidores de Evelyn Beltrán han notado algo extraño en el cuello de la influencer, una especie de marcas que muchos han creído que podría tratarse de un "exceso" de pasión de Toni Costa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los seguidores, que no les pierden ni pie ni pisada a Toni Costa y su novia Evelyn Beltrán, han notado algo extraño en el cuello de la influencer, una especie de marcas rojas que muchos han creído que podría tratarse de un "exceso" de amor por parte del bailarín español. Pero aunque las marcas en la piel de Beltrán están relacionadas con Costa, no son producto de ningún arranque de pasión, sino de una enfermedad cutánea que ha desarrollado la joven últimamente. Toni Costa Evelyn Beltrán Toni Costa y su novia Evelyn Beltrán | Credit: IG Evelyn Beltrán En sus historias de Instagram, la novia de Costa aclaró que tiene eczema, un "trastorno que provoca enrojecimiento de la piel y picazón", de acuerdo con la clínica Mayo. Según Beltrán, en los últimos tiempos ha tenido que tomar varios aviones para acompañar a Costa en su gira profesional, lo que le ha repercutido en su piel. La influencer explicó que el médico le dijo que los eczemas aparecieron producto de una "reacción de la dermis a tantos aviones que se ha tomado últimamente". Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán | Credit: Instagram/@evelynbeltranoficial No obstante, la joven ha tomado precauciones y ya su piel está sanando, por lo que agradeció a quienes se preocuparon. "Gracias por sus recomendaciones. El eczema ya está mejorando", escribió en la red social. Desde que decidieran hacer oficial se relación amorosa, Beltrán y Costa no han dejado de pasar tiempo juntos y propinarse cariño. "Qué bonito es tenerte en mi vida 💖 @toni", le dejó saber Beltrán en un ocasión. Toni Costa Evelyn Beltran Credit: IG Toni Costa/ IG Evelyn Beltrán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Adamari López, madre de la hija del bailarín, habló recientemente de la nueva relación de su ex pareja. "Deseo lo mejor para él porque así como mamá yo sé que si yo estoy bien la nena va a estar bien, él como hombre y como papá si está bien le va a regalar lo mejor a Alaïa", dijo.

