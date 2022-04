Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa, se defiende de quienes la llaman 'mala madre', 'mantenida' y 'busca fama' La modelo Evelyn Beltrán habla de su vida y se defiende de críticas. Esto le responde a quienes la llaman "mala madre", "mantenida" y "busca fama". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, habló sobre su relación con el bailarín en una entrevista en YouTube con Mandy Fridmann para "Las Top News". La modelo mexicana, que vive en Texas, habló sobre su vida y aclaró que son injustas muchas de las críticas sobre ella. "Evelyn Beltrán es una mujer de 27 años que su mamá la trajo de México para tener un mejor futuro en Estados Unidos. Desde muy pequeña hemos trabajado muy duro para lograr nuestros sueños. Tengo a mi hijo, que es la personita que me da las fuerzas para salir adelante, para luchar. Dentro de mi corazón soy una mujer muy humilde, de familia, una mujer que tiene a sus amigas alrededor. Si estoy brillando yo te ayudo a brillar más. Trato de siempre encontrar lo positivo", dijo sobre ella misma. Lo que más le duele escuchar es cuando la llaman "mala madre" en las redes sociales. "Que soy una mala madre, esa me pega tanto porque por mi hijo yo doy mi vida. Yo por mi hijo me levanto super temprano, lo llevo a la escuela, después paso por él. No todo lo subo [a las redes sociales], aprovecho mucho el tiempo con mi hijo y siempre trato de hacerlo feliz", aclaró. Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán | Credit: Instagram/@evelynbeltranoficial SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien viaja a Miami para ver a Costa y han hecho viajes románticos juntos a Puerto Rico o Nueva York, Beltrán asegura que su hijo está bien cuidado, a cargo de su padre, su expareja Timbo Domínguez. "Cuando dicen que ella se la pasa conmigo y no con su hijo" también duele, asegura Toni Costa. El coreógrafo español añade que él puede ver a su hija Alaïa "todos los días" si quiere por el acuerdo que tiene con su ex, Adamari López, pero que en el caso de Beltrán, su hijo pasa días con ella y otros días con su padre. "Cuando no está con su hijo, ella puede volar para donde ella quiera", afirma Costa sobre su novia. "Es una de las injusticias que hay sobre ella, es triste". Beltrán dice que tampoco fue "mantenida" por su expareja. "Cuando yo empecé mi otra relación hace 8 años no teníamos ni un dólar en la cuenta para ir a comprar algo de cenar", afirma, añadiendo que intenta mantener la armonía con su ex. "Por nuestro hijo vamos a mantener la paz aunque ha sido un poco difícil. Nuestro hijo es nuestra prioridad", relata. La joven asegura que no busca fama al unirse a Costa. "Yo empecé una carrera en Austin de modelaje en el 2010", dijo Beltrán, cuyo propósito es motivar a otras mujeres a superarse. "Yo no sabía quién era él, si hubiera sido mi alma gemela el panadero lo hubiera conocido", dice sobre Costa. "Agarrarme de fama de nadie, no", afirma. "Quiero que me conozcan por quien soy yo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa, se defiende de quienes la llaman 'mala madre', 'mantenida' y 'busca fama'

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.