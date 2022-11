Novia de Toni Costa envía conmovedor mensaje Evelyn Beltrán hace una reflexión tras ser presa de diversos ataques por su relación con Toni Costa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que la relación entre Toni Costa y Evelyn Beltrán cada día se consolida más. Sin embargo, la novia del bailarín ha sido presa de críticas y señalamientos por su relación sentimental. Ante ello, la joven hace frente a todos los ataques y lanza un conmovedor mensaje. "Algunas personas solo te odian por la forma en que otras personas te aman", escribió Beltrán en una historia que posteó en su cuenta de Instagram. Además, dio a conocer un video donde se a su hijito correr feliz por una especie de parque cercano a una fuente. De hecho, unos días antes, la asistente médica publicó una reflexión. "Que bonita es la vida cuando eres feliz", mencionó en la misma red social. "Aprendí a vivir cada momento como si es el último, amar intensamente como jamás lo había echo y ser tan positiva en todo lo que llega a mi camino". Así como ha sido presa de agresiones, también hay muchos cibernautas que la apoyan y le envían sus mejores deseos en el idilio que mantiene con el famoso. "Sé feliz y disfruta tu vida porque solo hay una. ¿Por qué preocuparse por lo que otros piensen? ¡¡Qué pereza!! No la conozco, pero igual le deseo la felicidad que todo ser humano merece", dijo un usuario. Toni Costa y Evelyn Beltran Credit: Instagram/@evelynbeltranoficial SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tiene derecho a ser feliz, ella cuida su hijo también. Bendiciones"; "Te mereces todo lo bello que la vida tiene para ti"; "Así es vive y sé feliz a tu manera, y deja que los perros ladren"; "Que el mundo ruede, pero tú fuerte de la mano de tu amor Toni Costa", y "Evelyn es hermosa y Toni enamorado", agregaron. Evelyn Beltrán Credit: Evelyn Beltrán Instagram Pese a todo, Evelyn Beltrán y Toni Costa siguen disfrutando de su amor, al tiempo que cada uno profesa gran amor a sus respectivos hijos, como ha quedado demostrado.

