El mensaje de Evelyn Beltrán a Toni Costa antes de entrar a La casa de los famosos A través de sus redes sociales, la modelo y feliz mamá compartió un escrito conmovedor para describir sus sentimientos hacia el bailarín. "Qué bonito es estar enamorada". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los sueños de Toni Costa siguen cumpliéndose con mayor intensidad. Además de volver a enamorarse y tener su corazón contento, acaba de anunciar su entrada en el reality La casa de los famosos. Aunque la noticia ya era un secreto a voces, no ha sido hasta la confirmación del bailarín que finalmente ya es un hecho. Las reacciones han sido inmediatas, en su mayoría de alegría por lo que esto significa para Toni. Un nuevo paso en lo profesional y una gran oportunidad para darse a conocer aún más si cabe, más allá de las redes y los comentarios. Entre las primeras en compartir mensajes bonitos para el español se encuentra su novia Evelyn Beltrán, quien sorprendió a todos con su conmovedor mensaje. Toni Costa Evelyn Beltran Credit: IG Evelyn Beltrán Además de ser uno de sus grandes apoyos en sus proyectos, la modelo quiso defender, una vez más, su amor al compartir un romántico escrito. Un reel de Instagram del que se hizo eco enamorada. "Es que tú y yo hemos nacido para estar juntos", lee una parte del texto. Aunque en su mayoría son frases de amor, también hay una parte dedicada a los prejuicios. "Siento que todos ellos nunca encajarán en nuestra historia". "Qué bonito es estar enamorada", anotó Evelyn al final de la romántica publicación de esta cuenta. Todavía le quedan unos días para estar con su pareja, pero sin duda, este párrafo es toda una declaración de amor. Y mientras Evelyn compartía estas impresiones, Adamari López también hacía su aparición en redes y volvía a divertirse con uno de sus traviesos reels que dio lugar a todo tipo de interpretaciones. "¿Cómo se le dice a la mujer que le quita el marido a otra?", comienza la voz en off con esta pregunta. Cuya respuesta es: "¡Gracias, muchas gracias!". Si bien la publicación nada tiene que ver con la realidad, el contenido desencadenó todo tipo de opiniones, como muchos de sus otros posts.

