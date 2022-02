¡Mira el gran logro de Evelyn Beltrán tras hacer oficial su relación con Toni Costa! Sobre la cama y en pijama, para celebrar su cumpleaños hoy sábado, ¡mira el motivo por el que se sintió demasiado agradecida la reina de belleza...! ¿Mientras Toni Costa grabó su video? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Feliz y radiante, Evelyn Beltrán apareció sobre la cama a última hora del viernes para dar paso con mucha alegría a su cumpleaños hoy, día sábado 26 de febrero. Con dos grandes globos con los números 2 y 7, cumple 27 años, la exreina de belleza ya no tiene que esconder su relación con su novio Toni Costa, después de la ruptura de éste con la célebre y querida conductora Adamari López, y puede gritar la emoción que vive en estos momentos a los cuatro vientos. Al hacer oficial su relación, las redes de La Bichota sufrieron un significativo cambio… ¿Imaginas cuál fue? Desde sus historias de Instagram, la bella mexicana, mamá de Timothy Love, compartió el detalle de que el número de sus seguidores alcanzó esta semana de pronto los cien mil followers, algo por lo que la novia de Toni Costa se mostró infinitamente agradecida y así quiso expresarlo para aquellos que se sumaron esta semana a sus redes: "Welcome to my world, bienvenidos a mi mundo", escribió con letras en un tono rosa, rodeado de infinidad de palabras que decían "gracias". Evelyn Beltrán Credit: IG Evelyn Beltrán Así de elegante daba la bienvenida la cumpleañera a su día especial, ataviada con un hermoso y elegante pijama en blanco y negro muy favorecedor, y con su larga melena oscura cayendo sobre sus hombros. Es muy posible que el fin de semana lo pase junto a Toni Costa, porque esto pudimos apreciar desde las redes del mismo… Al llegar a su hotel en Orlando para participar este fin de semana en un festival, el bailarín español mostró el departamento donde estaría alojado, en el que mostró las habitaciones una por una salvo el master bedroom, del que solo se atisbó un rincón: el color de las paredes y de la cama era idéntico al lugar en el que Evelyn aparecía radiante en pijama. Toni Costa Evelyn Credit: IG Toni Costa Evelyn Beltrán Credit: IG Evelyn Beltrán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un momento muy emocionante el que vive esta pareja que poco a poco va dando riendo suelta a sus sentimientos públicamente, algo que indica que la relación marcha de maravilla. ¡Felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Mira el gran logro de Evelyn Beltrán tras hacer oficial su relación con Toni Costa!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.