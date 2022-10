Evelyn Beltrán se va de fiesta con Wisin & Yandel... ¿dónde dejó a Toni Costa ? Toni Costa y Evelyn Beltrán saben pasarla bien, incluso cuando no están juntos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante todo este año Toni Costa y Evelyn Beltrán han sido una de las parejas más fuertes del mundo del espectáculo. La distancia y sus ocupaciones profesionales han hecho que no puedan estar juntos todo el tiempo, por lo que cuando se encuentran no desperdician ni un segundo. No obstante, cada cual también sabe pasarla bien por separado. Así lo demostró Beltrán en una de sus últimas publicaciones en Instagram, en las que compartió un video pasándola en grande en un concierto de Wisin & Yandel en San Antonio, TX. "Anoche gozando la fiesta de @wisinyyandel", dijo la influencer al compartrir un video donde se ve que fue una noche superdivertida. "Qué bonita es la vida cuando eres feliz. Aprendí a vivir cada momento como si es el último, amar intensamente como jamás lo había hecho y ser tan positiva en todo lo que llega a mi camino.💕", reflexionó la joven. Beltrán ha sabido ser muy fuerte en su relación a pesar de los ataques que recibe a diario por parte de los seguidores que la acusan de haber roto el hogar de costa y su ex Adamari López. "Ya basta de decir que rompí un hogar, ya basta de decir que soy mala madre, ya basta de hacer bullying cibernético. ¡Ya basta!", estalló la joven hace unos días ante tantos comentarios negativos Evelyn Beltran y Toni Costa Credit: Instagram/@evelynbeltranoficial SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de todo, está muy enfocada en su romance con Costa, quien acaba de declarar de que el hecho de que ambos tengan anillos similares no quiere decir que están comprometidos o que se vayan a casar. "Me casaré cuando Dios quiera", dijo el bailarín en un Instagram Live. "La verdad es que ni comprometido ni casado estoy en este momento. ¡Estoy enamorado!".

