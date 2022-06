Evelyn Beltrán felicita a Toni Costa por sus 9 meses de novios Evelyn Beltrán tampoco se olvidó de que su relación con Toni Costa ya suma nueve meses y sigue adelante pese a todos los contratiempos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Evelyn Beltrán Toni Costa y su novia Evelyn Beltrán | Credit: IG Evelyn Beltrán Si alguien ha demostrado ser una mujer detallista todo este tiempo, esa es Evelyn Beltrán, quien no deja pasar una fecha para recordar a sus seres queridos cuán importante son en sus vidas. Por eso este domingo, aunque está lejos de Toni Costa, celebró un mes más de relación como si estuvieran bien cerca. ¡Y es que la pareja este mes está cumpliendo 9 meses de novios! Y aún cuando el bailarín español se encuentra en la aventura de La casa de los famosos, que lo llevó a distanciarse un tiempo, la modelo e influencer no dejó de celebrar esta fecha. "Amor mío, Felices 9 meses ✈️ ❤️ ♾✨", escribió Beltrán junto a un tierno video en el que aparece junto a su novio, acompañado de la canción "Ojitos lindos", de Bad Bunny y Bomba Estéreo. Pero Costa no se quedó atrás,y este domingo sorprendió a su novia con un hermoso ramo de rosas que incluía una tarjeta con un emotivo mensaje, recordándole cuánto la extraña y cuán importante es en su vida. "Mi amor, mi cosita, felices 9 meses 'a tu lado'. Sabes que sigo ahí, pensándote, sintiéndote, amándote y sobre todo sabes que jamás te voy a soltar. Te amo tanto. Te extraño preciosa mía", le dijo a la influencer. Toni Costa Evelyn Beltran Credit: IG Evelyn Beltrán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Beltrán le agradeció este detallazo y le dijo al compartirlo con sus seguidores: "No importa la distancia o el no tener comunicación, como siempre lo digo estamos conectados y eso nadie lo puede cambiar. Él está siempre presente".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Evelyn Beltrán felicita a Toni Costa por sus 9 meses de novios

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.