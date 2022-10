Evelyn Beltrán estalla: "Basta ya de decir que rompí un hogar... ¡Ya basta!" La novia de Toni Costa lanzó un comunicado para denunciar los ataques de odio y el acoso del que está siendo víctima. El bailarín salió en su defensa con un mensaje de apoyo y amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Evelyn Beltrán ha hablado alto y claro en sus redes. Lo ha hecho a través de un mensaje en el que dice "¡Ya basta!" a los insultos, ataques indiscriminados y acoso cibernético vivido en los últimos meses. En esta ocasión quiso dirigirse especialmente a algunos medios de comunicación desde los cuales, asegura, se está incitando a tener odio contra ella. "Todo tiene un límite, y esto se está saliendo de las manos, incitar al odio está muy lejos de la profesión que respeto tanto como el periodismo y a quienes lo ejercen de verdad", lee una primera parte de su comunicado. Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa | Credit: Instagram La pareja de Toni Costa afirma que está siendo víctima de ataques constantes además de un bullying en redes que no cesa. Es por ello que ha decidido dar un golpe sobre la mesa y pedir que cesen tan horribles comentarios sobre su persona. "Ya basta de decir que rompí un hogar, ya basta de decir que soy mala madre, ya basta de hacer bullying cibernético. ¡Ya basta!", continúa su escrito. Evelyn explicó que todo el mundo tiene derecho a enamorarse y rehacer su vida, y promovió el amor por encima de tanto odio e inventos sin sentido. A su lado, dándole su apoyo, estuvo Toni, quien, a través de otro mensaje en respuesta al suyo, le mostró todo su amor y le dio consuelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sabes mi amor que aquí estoy, aquí estamos juntos y sin soltarnos, cuantas más piedras quieran ponernos, más firme y sólido se hace nuestro camino. Seguiremos siendo felices y sin hacer mal a nadie, te quiero, mi bombón", escribió el bailarín. Evelyn Beltrán y Toni Costa Credit: Instagram/@evelynbeltranoficial La pareja lleva más de un año de unión y, a pesar de los obstáculos, ha demostrado que se quiere y que están dispuestos a seguir viviendo su amor a lo grande, le pese a quien le pese.

