Evelyn Beltrán se muere de ganas de ver a Toni Costa ¡Mira sus apasionados mensajes! Evelyn Beltrán cuenta las horas para reunirse con Toni Costa tras acercarse el final del reality show La casa de los famosos (Telemundo). Mira los románticos mensajes que le dedicó a su novio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Contando las horas está Evelyn Beltrán para reunirse con su amado Toni Costa. Ya pronto llega el final del reality show La casa de los famosos (Telemundo) y el bailarín español saldrá de la mansión que ha estado compartiendo con los otros concursantes. Su novia, la modelo mexicana Evelyn Beltrán, compartió amorosos mensajes mostrando cuánto extraña al bailarín español, y las ganas que tiene de verlo. La pareja ha pasado una prueba de fuego tras estar varios meses separados mientras él grababa el reality show. Evelyn compartió fotos junto a Toni de momentos felices juntos con el mensaje bíblico: "el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser". Evelyn Beltran Credit: Instagram/ Evelyn Beltrán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN La influencer compartió una foto agarrada a la mano de Toni con el mensaje: "Ya falta poco amor mío". Y otra foto de ella manejando con el mensaje: "Un día menos" junto a un emoji de corazón. Evelyn Beltran Credit: Instagram/ Evelyn Beltrán También compartió una carta escrita por Toni Costa y dedicada a ella. "Sé paciente, todo llega en el momento correcto. Eres la mujer y el amor de mi vida, la que me completa, mi todo. Te amo mi reina", dice la declaración de amor del coreógrafo español, exprometido de Adamari López. Evelyn Beltran Credit: Instagram/ Evelyn Beltrán En sus Instagram Stories, Evelyn Beltrán publicó el mensaje: "Nos quiero viajando, riéndonos de todo y siendo felices". Además compartió una foto de Toni dentro de La casa de los famosos con el mensaje: "amor de mi vida". Evelyn Beltran Toni Costa Credit: Instagram/ Evelyn Beltrán Costa también le ha expresado su devoción a la modelo, diciéndole ante las cámaras del reality show que huele su perfume antes de dormir todas las noches.

