El 'detallazo' que tuvo Evelyn Beltrán con su novio Toni Costa "Te mereces esto y mucho más amor de mi vida", expresó la pareja del bailarín español a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Toni Costa; Evelyn Beltrán | Credit: Mezcalent; Instagram Evelyn Beltrán El pasado mes de septiembre, Toni Costa y su novia Evelyn Beltrán cumplían su primer aniversario de novios. Aunque pocos apostaban en un inicio por su historia de amor, el paso del tiempo ha sido su mejor aliado para callar bocas frente a las duras críticas que han recibido. "Hemos vivido cosas muy intensas, hemos hecho viajes, hemos compartido mucho y todo nos ha ayudado a darnos cuenta de que podemos llevar una relación bien bonita", contaba el bailarín español en abril de este año en una entrevista con la periodista Mandy Fridmann. "Han sido sentimientos que han ido aflorando de una manera supernatural, nada forzado, siempre intentando mantener la privacidad". Sin forzar nada y sin hacer mucho ruido, Toni y Evelyn han ido construyendo una hermosa historia de amor que se encargan de alimentar día tras día con románticos detalles que desafían la distancia física –ambos viven en estados diferentes– y llegan directo al corazón. Evelyn Evelyn Beltrán | Credit: Instagram Evelyn Beltrán Este lunes, le tocó el turno a Evelyn, quien decidió sorprender al también instructor de Zumba con un bello arreglo de flores que le hizo llegar hasta su casa a través de Hello Miami Events. Evelyn Evelyn Beltrán | Credit: Instagram Evelyn Beltrán Un 'detallazo' que el papá de Alaïa no tardó en agradecerle públicamente a su enamorada. Toni Costa Credit: Instagram Hello Miami Events "Gracias por este detallazo mi amor", compartió Toni a través de sus historias de Instagram. Toni Costa Credit: Instagram Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reacción de Evelyn a su comentario tampoco se hizo esperar. "Te amo. Te mereces esto y mucho más amor de mi vida", escribió la también influencer. Toni Costa Credit: Instagram Hello Miami Events ¡Qué viva el amor!

