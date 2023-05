Toni Costa presume el bonito gesto de Evelyn Beltrán con su mamá por el Día de la Madre La novia del bailarín tuvo este amoroso detalle con Carmen en un día tan especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo del Día de la Madre, celebrado el pasado domingo en España, Toni Costa también lo hizo desde Miami. En su país el festejo se hace cada primer domingo de mayo, así que tocaba honrar a Doña Carmen. El bailarín se deshizo en halagos y palabras bonitas hacia su madre, a quien dedicó un tierno a la vez que divertido post, junto a una foto de su niñez, cuando los looks eran muy diferentes a los de ahora. "Posiblemente cuando mi madre vea esta foto que acabo de subir me va a decir: '¡Pero qué haces!'. Ahí les va, mamá, TE AMO", expresó orgulloso. No fue el único momento tierno y amoroso hacía su progenitora. Su pareja, Evelyn Beltrán, también tuvo un gesto muy bonito hacia ella. Toni, Evelyn y Carmen Toni, Evelyn y Carmen | Credit: IG/Toni Costa/Evelyn Beltrán Fue el mismo bailarín quien quiso compartir este detalle por parte de su pareja hacia la otra mujer de su vida, su progenitora. Algo por lo que le agradeció con una romántica dedicatoria en sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Evelyn hizo todo lo posible para que a Carmen no le faltara un ramo de rosas rojas, pero no uno cualquiera, sino uno muy especial de Splendid Blooms de Miami, donde los centros de flores son dignos de ver. Toni Costa Toni Costa muestra el detalle de Evelyn con su madre | Credit: IG/Toni Costa Carmen ha estado en Miami una temporada para poder acudir a la comunión de su amada nieta Alaïa. Además, también formó parte de la sesión de fotos por el Día de la Madre junto a Adamari López, con quien sigue manteniendo una bonita relación. Si bien Carmen y Evelyn no se han dejado ver juntas, lo cierto es que este detalle de la pareja de su hijo muestra la cordialidad y la unión que se empieza a construir.

