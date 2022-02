¡Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa, celebra su 27 cumpleaños rodeada de misterio! Flores, globos, lujosos regalos... ¡Mira cómo comenzó a celebrar la exreina de belleza esta semana tan especial, mientras Adamari y Alaïa estaban en Colombia! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de que Toni Costa y Evelyn Beltrán pasaran juntos la significativa y romántica fecha de San Valentín, tratando de normalizar su relación al compartir ambos imágenes similares en sus historias de Instagram desde el Skyview de Miami, al ritmo de la misma canción, "Tú y yo" de Tommy Torres y Daddy Yankee, la bichota celebra esta semana su cumpleaños rodeada de misterio. Mientras la famosa conductora y ex del bailarín español, Adamari López, pasaba el fin de semana en Cartagena con su pequeña Alaïa, Evelyn Beltrán compartía imágenes del comienzo de la celebración de su semana de cumpleaños rodeada de globos, flores y lujosos regalos que compartió sin mencionar o agradecer a nadie. ¿Detalles de Toni Costa? La reina de belleza afincada en Texas, donde ahora reside con su hijito Timothy Love tras la separación de ésta con el papá del niño, Timbo Domínguez, cumple 27 años, remarcando los más de diez años de diferencia que le separan de su novio: el papá de Alaïa cumplió 38 años el pasado mes de agosto. Evelyn Beltrán Credit: IG Evelyn Beltrán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tres ramilletes de flores, uno de rosas rojas en un jarrón y dos bouquets más mezclando rosas de colores, acompañaban en su composición para las redes el regalo estrella, una bolsita de la lujosa firma Chanel por el que la novia de Toni Costa se mostraba muy agradecida: "¡Gracias!", exclamaba junto a un emoji con ojitos de enamorada. "Comienza la semana de mi cumpleaños". Evelyn Beltran cumpleaños Credit: IG Evelyn Beltrán También mostraba las velas de un pastel blanco en el que podían verse dos velas doradas en forma de número: 27, los años que esta semana cumple la joven modelo. ¿Soplaría las velas junto a Toni, mientras que la hija de éste estaba de vacaciones con su mamá? Evelyn Beltrán Credit: IG Evelyn Beltrán "A quien juzgue mi camino, le presto mis zapatos", expresaba Toni Costa en el último post de su red de Instagram.

