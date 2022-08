Evelyn Beltrán no acude al primer día de escuela de su hijo: ¿cuál es el motivo? Evelyn Beltrán no pudo acudir al primer día del curso escolar de su hijo, pero el que sí lo hizo fue el padre del pequeño, quien compartió bellas imágenes en su cuenta de Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Evelyn Beltrán y Toni Costa Evelyn Beltrán y Toni Costa | Credit: Evelyn Beltrán Instagram Al mismo tiempo que Alaïa comenzaba su primer día de clases en Miami, el hijo de Evelyn Beltrán hacía lo mismo en su escuela de Austin, Texas. Mientras que la hija de Toni Costa y Adamari López estuvo acompañada por sus papás, el pequeño Timothy solo estuvo acompañado por su progenitor. ¿A qué se debe esa ausencia tan señalada? Toni Costa, Alaïa y Adamari López Toni Costa, Alaïa y Adamari López | Credit: Instagram Alaïa Sabemos que Evelyn Beltrán siempre está muy pendiente de su hijo, lo adora y no duda en compartir bellos momentos con el pequeño a través de sus redes sociales. No obstante, este en este día tan señalado no pudo estar junto a él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El papá del pequeño Timothy, de 5 años, se encargó de mostrar lo feliz y sonriente que estaba su chiquitín en su vuelta a la escuela. "¡Feliz primer día de escuela, hijo!", decía Timbo Domínguez. Hijo Evelyn Beltrán Hijo Evelyn Beltrán | Credit: Instagram Timbo Domínguez Muchos seguidores de la expareja de Evelyn se preguntaban que dónde estaba la mamá: Instagram Instagram | Credit: Instagram Ante estas especulaciones, People en Español se puso en contacto con Evelyn Beltrán para preguntarle por la ausencia, a lo que ella nos respondió: "Yo no tengo nada que decir sobre eso. El papá de mi hijo y yo tenemos nuestro acuerdo". Hace unos días, la influencer viajó de Austin a Miami para reencontrarse con su novio tras más de tres mees separados debido a la participación del español en La casa de los famosos. ¡Y el momento estuvo cargado de emoción!

