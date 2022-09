Evaluna expone a Camilo desnudo en sus redes sociales ¡Mira la foto! Evaluna publicó una foto de su esposo, el cantante Camilo, desnudo en la ducha. ¿Fue una broma? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Evaluna —quien tiene más de 20 millones de seguidores en Instagram— dejó a muchos boquiabiertos al publicar una foto de su esposo Camilo desnudo. La cantante y actriz venezolana publicó una foto del cantante colombiano sin ropa en la ducha. Al parecer él ni se enteró que lo estaban fotografiando, pues está de espalda bañándose. Luego reaccionó con un emoji de carita de sorpresa al ver su foto publicada en las redes sociales de su esposa. Ella comentó junto a la foto: "jeje", con emojis de corazón y de una llama de fuego. ¿Cómo le habrá caído esta broma a Camilo? Si bien la foto estaba medio escondida, detrás de otras fotos de la cantante en el mismo post, no pasó desapercibida. "La última foto JAJAJAJAJA", comentó un seguidor. "Eso no se hace", comentó otra. "Wepa", escribió otra seguidora. No es la primera vez que la juguetona pareja muestra su sentido del humor en las redes sociales. Los padres de Índigo saben divertirse juntos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN evaluna camilo Credit: (Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy ) Camilo recién publicó en sus Instagram Stories una foto besando y abrazando a su esposa, así que al parecer no se enojó con su broma.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Evaluna expone a Camilo desnudo en sus redes sociales ¡Mira la foto!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.