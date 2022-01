Evaluna Montaner comparte la caída que sufrió en pleno embarazo: "Camilo me cuida" Desde sus redes, la hija de Ricardo Montaner mostró el golpazo que se dio y la herida que provocó el mismo. Un susto que fue apaciguado por el amor de su esposo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Atraviesa el momento más dulce de su vida. A la espera de su primer bebé, Evaluna Montaner se está cuidando y disfrutando más que nunca. Y lo más bonito, todos los que la quieren la están mimando y consintiendo a mil. Esta semana la cantante sufría una caída bastante incómoda que compartió en sus redes sociales con video incluido. En él contaba que había tenido este incidente y mostraba las consecuencias del mismo. Una herida en su pierna que tuvo que ser atendida. El mago de su curación no fue otro que Camilo, su esposo, quien salió disparado al cuidado de su chica atendiendo su piel dañada y dándole todo el amor del mundo. "Hoy me caí y Camilo me cuida", lee el escrito junto a este tierno video de marido y mujer. La cosa no llegó a mayores y todo quedó afortunadamente en un pequeño susto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta etapa ya avanzada de su embarazo, la hija de Ricardo Montaner está reposando y disfrutando cada instante de su estado de buena esperanza. El 2021, como bien destacó en este sentido post, fue uno de muchos cambios y situaciones, unas más buenas que otras. "El 2021 me cambió. Me caí, me levanté, lloré…mucho. Me reí… mucho. Empecé terapia, me perdoné, aprendí, me sentí amada y acompañada, me encontré, volví a empezar, conocí muchos lugares nuevos, comí cosas muy ricas, me mudé, volví a casa y volví a tener conversaciones profundas, extrañé mucho a mis papás y amé el reencuentro, conocí a mi versión favorita de mí", explicó la artista de 24 años. Evaluna Montaner Evaluna Montaner | Credit: IG/Evaluna Montaner También celebró su primer aniversario de casada y anunció la mejor noticia de todas, ¡iba a ser mamá! Con el 2022 aquí Evaluna se prepara para recibir al que será el otro grandísimo de su vida, un momento que hará de este año, sin lugar a dudas, de lo más mágico.

