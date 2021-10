Evaluna Montaner sube por primera vez al escenario con su pancita de embarazada Evaluna Montaner se subió a cantar por primera vez desde que anunció que estaba en la espera de su primer hijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Evaluna Montar y Camilo Echeverry Evaluna Montar y Camilo Echeverry | Credit: John Parra/Getty Images ´Indigo ya empieza a disfrutar de los escenarios sin haber salido de la pancita de su mamá. El caso es que Evaluna Montaner, quien recientemente anunció que estaba embarazada de su pareja, el cantante Camilo Echeverry, se subió a cantar por primera vez desde que supiera que iba a traer un bebé al mundo. "La primera etapa en la que se sube el `Indigo para cantar ´"Indigo" porque siempre se montaba pero en silencio, ¿no? nadie podía saber que estaba ahí ", expresó el colombiano durante su última presentación. En las imágenes puede verse a Evaluna subir al escenario para acompañar a su pareja cantando los temas "Machu Picchu" e "Índigo", la canción dedicada al bebé. Durante la presentación, vemos que la pancita de Evaluna no representa un problema para mover sus caderas. Mientras tanto, Camilo la mira con mucho amor y se siente la química que ambos tienen, incluso en el escenario. Hace solo unos días la pareja anunció ´públicamente que estaban esperando un bebé, una noticia que ha llenado de felicidades a la familia, en especial al futuro abuelo, Ricardo Montaner. "Se acabó el secreto, ya lo puedo gritar con libertad ¡Voy a ser abuelito de Índigo y será mi número cinco. Explota mi alma de felicidad. Dios es bueno", dijo el cantante en exclusiva a People En Español. Camilo y Evaluna Credit: Instagram Camilo y Evaluna revelaron la noticia de manera muy original, pues lo hicieron nada más y nada menos con el video musical del tema "Índigo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento no se sabe exactamente qué tiempo de embarazo tiene Evaluna, aunque tiene una idea de los meses para los que puede dar a luz. "Sabes que no lo sé exactamente, porque tengo ahí un dilema, pero como por abril, marzo, abril", dijo joven venezolana a Mezcalent.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Evaluna Montaner sube por primera vez al escenario con su pancita de embarazada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.