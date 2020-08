¿Por qué Evaluna Montaner decidió llegar virgen al matrimonio? ¡Al fin lo revela! Por primera vez, la cantante habla de su íntima decisión y asegura que no fue fácil ni para ella ni para su esposo, Camilo Echeverry. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Evaluna Montaner finalmente rompió el silencio sobre su decisión de llegar virgen al matrimonio y confesó que la tarea no le fue fácil ni para ella ni para su hoy esposo, Camilo Echeverry. En una entrevista en el podcast Se regalan dudas, la hija del cantautor venezolano Ricardo Montaner dijo que se sentía agradecida de no haber escuchado a quienes le decían que era una “mala idea” porque para ella fue una especie de catarsis. “A los 15 años tomé una decisión de guardarme hasta el matrimonio, la tomé yo y a mí me encantó eso, porque fue una decisión que tomé directamente con Dios”, dijo la intérprete de “Por primera vez”. “No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue… Gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso, pero me costó mucho porque es fuerte pensar en lo que las personas pueden influir en uno. Esta decisión, para mí, fue una revelación espiritual". Sobre su experiencia con su esposo, la joven de 22 años expresó que aunque él “tuvo que sufrir” por su decisión en lo años que tuvieron de noviazgo “fue el mejor hombre del mundo”. Opinó que es importante no dejarse influenciar y estar claro en lo que uno quiere. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “En mi caso Camilo fue el mejor hombre del mundo. ¡Tan bello, pobrecito, tuvo que sufrir!", agregó. "Pero estoy hablando del tema para decir que es muy importante prestarle atención a lo que uno quiere vivir y a lo que uno siente que es el propósito de uno, porque la gente te puede derrumbar el amor para ti”. En el pasado, su papá había sido cuestionado acerca de la promesa que hizo su hija de llegar virgen al matrimonio y él respondió que estaba orgulloso porque hablaba de un compromiso real de la joven con Dios. Además, afirmó que había sido una decisión totalmente personal.

