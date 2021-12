Exclusiva: Evaluna Montaner habla del podcast En la sala y su embarazo Evaluna Montaner habló con People en Español sobre su podcast En la sala, su amor por su esposo Camilo y el bebé que esperan juntos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Evaluna Montaner tiene mucho que celebrar este año y habló con People en Español sobre sus proyectos, su añorado embarazo y su vida familiar. La estrella venezolana es la presentadora de la segunda temporada del podcast de Amazon Original En La Sala. La primera temporada del podcast fue presentada por la cantante Becky G. "Es una plataforma espectacular para poder hablar de temas que son super importantes en el mundo, en mi vida", dice Evaluna, quien hablará con su esposo, el cantante Camilo Echeverry en el podcast sobre su matrimonio, ofreciendo tips en qué los ha ayudado a tener una relación de pareja feliz. "Camilo y yo siento que nos apoyamos en todo y hacemos todo juntos. Él se apasiona igual que yo en todos mis proyectos y yo en los de él", añade sobre el padre de su bebé. También hablarán sobre la importancia de la salud mental. "Yo tengo una relación con Dios vida. Aparte de eso, siento que es super importante el acompañamiento psicológico", cuenta Evaluna, quien asegura que ir a terapia la ha ayudado emocionalmente. "Es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, y a Cami también, es algo que hacemos juntos. Amo a mi psicóloga, ella es increíble", revela. Evaluna Montaner Credit: Cortesía de Amazon Evaluna ha tenido fascinantes proyectos como su participación en la película animada Koati, su visita al show de Jimmy Fallon y el video musical "Índigo" que grabó con Camilo, en el que anunciaron el embarazo, además de su gira musical. "Hemos tenido muchísimos shows con Camilo. Ha sido maravilloso. Ya la pancita va subiendo y voy sintiendo el aire un poquito más limitado, pero la verdad es que he disfrutado todo muchísimo. Ha sido una experiencia muy bonita porque en cada concierto me doy cuenta en qué canciones se mueve más Índigo", cuenta sobre su bebé por nacer. "Seguramente con el bebé —o la bebé— recién nacida serán días de gira y de música intensa", añade la futura mamá, de 24 años. Sin duda contará con todo el apoyo de su tribu en casa. "Mi familia está completamente derretida, emocionados, ilusionados con la llegada de Índigo", dice sobre su padre, el cantante Ricardo Montaner, su madre, la cineasta y autora Marlene Montaner, y sus hermanos, incluyendo a los integrantes del dúo Mau y Ricky. "Siento que ellos son los que más saben que esto se puede hacer —estar de gira, tener una carrera artística se puede hacer— porque yo me crié de gira y mis hermanos también, entonces creo que poder verlos a ellos y ver que salimos relativamente bien nosotros", dice risueña, "creo que es una buena motivación para que Índigo también pueda ser parte de esta vida tan loca y maravillosa que llevamos nosotros". Evaluna Montaner Credit: cortesía de Amazon Evaluna ha aprendido a escuchar su cuerpo. "En este tiempo de embarazo me he dado cuenta de lo fuerte que es este ritmo y lo mucho que se necesita el self-care", admite sobre cuidarse a ella misma. "Yo tuve un tiempito como de una semanita que iba a estar en Miami y tenía esa semana de mucho trabajo. Y yo con mis hormonas maravillosas de madre, lloraba y lloraba y yo lo único que pedía era que quería tomar sol, quería broncearme", recuerda. "Cuando me hice los exámenes de sangre estaba bajita en vitamina D [que se repone tomando sol], así que el cuerpo sabe mucho y creo que es muy importante que uno afino el oído y esté pendiente de lo que el cuerpo le está pidiendo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Evaluna Montaner Credit: Cortesía Amazon Como invitados a En la sala, Evaluna ha tenido a su esposo, a la cantante y actriz Leslie Grace y a la familia Montaner, entre otros. "Espero que encuentren ahí muchas conversaciones que me ayudaron mucho a mí", concluye sobre su podcast. En la sala incluye episodios de audio y video disponibles cada miércoles en la aplicación de Amazon Music.

