Evaluna Montaner dedica tierno mensaje de amor a su esposo Camilo Echeverry Tras cinco años de relación, la hija de Ricardo Montaner asegura que aún siente "mariposas" por el cantante con quien se casó el pasado mes de febrero. By Isis Sauceda/Los Angeles Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Evaluna Montaner está disfrutando su matrimonio con el cantante Camilo Echeverry y no ha dejado de celebrar un aniversario más desde que iniciaron su relación. La hija menor del cantautor Ricardo Montaner afirmó que a pesar de llevar cinco años de relación con el músico, aún se siente enamorada de quien hoy en día es su esposo. “Hace 5 años estoy en ‘etapa de luna de miel’ con [él]. Desde que empezamos a salir me decían que esa etapa se terminaba. (Me lo siguen diciendo). Yo no creo que tiene que ser así”, escribió la cantante y actriz venezolana en su cuenta de Instagram. “Yo escojo vivir siempre con mariposas. Siempre nacen mariposas nuevas. Cada vez hay más y más fuertes. Son diferentes a las de hace 5 años, pero aquí están. Todos los días. Acompañando nuestra luna de miel. Me encantas Camilo”. Evaluna además ha expresado a sus seguidores lo feliz que se siente de estar casada con su mejor amigo. “Todo me emociona al lado de él”, confesó en una de sus publicaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta semana, los tortolitos también celebrarán sus primeros tres meses como marido y mujer. Durante su romántica boda en Miami, estuvieron rodeados de familiares y amigos en un gran día que el novio selló con un enternecedor mensaje. “Camilo y Evaluna. Para siempre. ¡La tribu está completa!”, aseguró junto a una imagen al lado de su esposa. ¡Que viva el amor!

