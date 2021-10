Evaluna Montaner cuenta cómo se enteró de que estaba embarazada Evaluna Montaner ha revelado cómo fue que se enteró de que estaba embarazada y cómo se lo dijo a Camilo Echeverry. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camilo y Evaluna Credit: Instagram Evaluna Montaner está viviendo uno de los momentos más intensos de su vida y es que la noticia de la llegada de su bebé ´ la tiene a ella y a Camilo Echeverry repletos de felicidad. Ahora la cantante y actriz ha revelado cómo fue que se enteró de que estaba embarazada. Según dijo la hija de Ricardo Montaner a Mezcalent, mientras trabajaba en la película animada Koati, en la que da voz al personaje de Xochi, aún no estaba embarazada. Hoy la alegra que su hijo pueda ver el filme algún día. "Cuando trabajé y cuando vi la película, no estaba embarazada, y ahora me da mucha emoción poder volver a verla sintiendo que eventualmente [mi futuro hijo] Índigo va a poder verla", contó. Camilo y Evaluna Credit: Instagram "Xochi les puede enseñar muchas cosas que mi mamá y mi papá me enseñaron a mí, y es la importancia de cuidar a la familia y de estar siempre pendiente de ellos y de hacer todo lo posible porque ellos estén bien", añadió la joven de 24 años. Según Evaluna, supo que estaba embarazada cuando comenzó a ir repetidas veces al baño. "Me di cuenta porque empecé a hacer pipí muchas veces al día, ¡jajaja! La verdad, esa fue mi razón de decir '¡mmh! Voy a hacerme una prueba'. Y así fue, me enteré con mi madre en República Dominicana, el día del concierto que tuvimos en familia", dijo. Evaluna Montaner y Camilo Echeverry Credit: Instagram / Evaluna También relató que la noticia se la había dado a Camilo luego de despertarlo de una siesta. "Lo desperté de una siesta y le llevé la prueba y le dije: 'Te tengo un tesorito para tu diario'. Y así mismo lo vio y no me lo creyó, al principio", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento, Evaluna ha comenzado a tener los antojos como muchas embarazadas, en su caso con las aceitunas. No obstante, aún no sabe exactamente cuántos meses de gestación tiene, ni tampoco la fecha en que dará a luz. "Sabes que no lo sé exactamente, porque tengo ahí un dilema, pero como por abril, marzo, abril", piensa la joven venezolana. Camilo y Evaluna Credit: Mezcalent.com La pareja dio a conocer públicamente el embarazo en el video del tema "Índigo" del artista colombiano, en el que la joven muestra una prueba de embarazo positiva al final y ambos aparecen cantando en una burbuja de amor. "Se acabó el secreto, ya lo puedo gritar con libertad ¡Voy a ser abuelito de Índigo y será mi número cinco. Explota mi alma de felicidad. Dios es bueno", dijo Ricardo Montaner en exclusiva a People En Español.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Evaluna Montaner cuenta cómo se enteró de que estaba embarazada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.