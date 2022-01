La tradición familiar que Evaluna Montaner odia con todas sus fuerzas: "Es traumático" Evaluna Montaner reveló que su familia tenía una tradición que la angustiaba mucho, por lo que un día decidió no participar más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay una familia de famosos que se mantiene unida y en armonía, esa es la familia Montaner. Les encanta juntarse y celebrar sus éxitos y el amor que se tienen, pero hay una tradición familiar que Evaluna Montaner detesta particularmente, y que no quisiera que su hijo por llegra, Índigo, la repitiera. Durante una conversación con Angie Romero en el podcast de Amazon Music En la sala, la joven cantante reveló que su familia tenía una tradición que la angustiaba mucho, por lo que un día decidió no participar más. La tradición de la que habló Evaluna es nada más y nada menos que la de hundir el rostro en un pastel a la persona que esté de cumpleaños. "Era una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto a hacia mí. Espero que jamás vuelva a pasar. Espero que a mi hijo no le guste eso", confesó. "Eso de poner tu cara en el pastel cuando te cantan 'Happy Birthday' lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, como que me deja pensando: 'Vos, que sos mi hermano, me hiciste esto'. Es como que no puedo respirar", añadió. El pasado mes de octubre, la cantante y actriz de 24 años y su pareja, el colombiano Camilo Echeverry, anunciaron que estaban a la espera de un bebé que llevará por nombre Índigo, como el tema musical de ambos. Según Evaluna, Camilo fue el primero que sintió los síntomas de embarazo. "Nos enteramos que Evaluna estaba embarazada porque en Santiago de Compostela, alguien se mareó. Ustedes dirán, 'Evaluna...' ¡No! Camilo se mareó, se mareó mucho y nunca le pasa", contó. "Yo decía: 'No puede ser, no puede ser, no puede ser'. Pero fue y aquí está: baby Índigo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la noticia de que iba a ser abuelo, Ricardo Montaner no se pudo mostrar más feliz y orgulloso: "Se acabó el secreto, ya lo puedo gritar con libertad ¡Voy a ser abuelito de Índigo y será mi número cinco. Explota mi alma de felicidad. Dios es bueno", dijo en exclusiva a People En Español.

