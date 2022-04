¡Los papás de Índigo reaparecen en redes! Evaluna y Camilo celebran un importante acontecimiento Hace exactamente siete años que Evaluna Montaner y Camilo Echeverry empezaron su relación, que tanto tiempo después ha dado como fruto a una bella niña llamada Índigo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace exactamente siete años que Evaluna Montaner y Camilo Echeverry empezaron su relación, que tanto tiempo después los ha convertido en papás de una preciosa niña llamada Índigo. Hoy, en medio de sus labores como padres recién estrenados, ambos apartaron un momento juntos para celebrar su aniversario de novios. Si bien se conocieron cuando ambos tenían pareja, una vez solteros se buscaron y su historia de amor ha llegado hasta hoy, por lo que no pudieron dejar pasar por alto esta fecha y la celebraron con sus seguidores de redes sociales. Evaluna and Camilo Credit: Instagram/Evaluna "Siete años de novia con mi esposito. Te amo Camilo", escribió Evaluna junto a una foto con el colombiano. Por su parte, Camilo también compartió hermosas fotos junto a la venezolana. "Felices 7 años de novio", escribió, además de las palabras "Tuyo para siempre". Camilo, Evaluna Montaner Credit: IG/Evaluna Montaner La pasada semana los jóvenes artistas se convirtieron en padres de una bebé en su casa de Miami. "Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa", dijo Camilo al anunciar la llegada al mundo de su hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero si alguien ha estado entusiasmado con este nacimiento es el abuelo Ricardo Montaner. "Como se podrán imaginar, esta casa, inclusive nuestra respiración de estos días, se llama Índigo", dijo en un video en sus redes sociales. Hace solo unas horas el cantante se declaró fan número uno de su nieta. "Soy el presidente de tu club de fans", dijo en Instagram.

