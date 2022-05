Los estrictos requisitos de Eva Mendes para regresar a la actuación La pareja de Ryan Gosling revela su "breve lista" de requisitos para poder retornar a los escenarios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace muchos, pero muchos ayeres que Eva Mendes se convirtió en una diosa de la pantalla grande al lado del controvertido actor Will Smith en la cinta Hitch (2005) Fuera de su última participación cinematográfica con la cinta Lost River (2014), dirigida por el padre de sus hijos, el canadiense Ryan Gosling, la cubanoamericana ha figurado en contadas producciones, la última de ellas, en 2021 prestando su voz a uno de los personajes de la serie animada Bluey. Sus dos hijas y sus proyectos de moda son los que consumen su tiempo y esfuerzo desde hace tiempo. Pero no ha cerrado la puerta a la posibilidad de regresar a los foros y retomar la actuación. Eso sí, bajo una estricta condición que ella misma ha revelado en su reciente aparición en el programa The View. "Tengo una lista tan cortita de lo que quiero hacer", afirmó sonriente Mendes, de 48 años. "Antes de tener hijos seguro, era algo divertido, pero ahora no haría nada con violencia, no haría nada con contenido sexual: la lista es breve." Eva Mendes y Will Smith le dieron la vuelta al mundo con la promoción de su exitosa película Hitch, del 2005. Aquí los vemos en febrero de ese año en la premiere de dicha cinta, en Londres: Eva Mendes con Will Smith Credit: Getty images Desde hace años la estrella reparte su tiempo entre sus hijas, Esmeralda Amada y Amada Lee Gosling, y a su prolífico y exitosa carrera en el mundo de la moda con la marca New York & Company. Aquí la vemos en uno de sus almacenes en Burbank, CA, en 2019: Eva Mendes Credit: Andrew Toth/Getty Images for New York & Company SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lógicamente las declaraciones de Mendes no dejaron indiferentes a las conductoras de The View, especialmente a Whoopi Goldberg quien al escuchar las condiciones que pide Mendes para su retorno dijo con un dejo de sarcasmo. "¿[Quieres] hacer cosas como las que hace Disney?". A lo que astuta y con un dejo de humor la estrella respondió: "¡Disney! ¡Perfecto!".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Los estrictos requisitos de Eva Mendes para regresar a la actuación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.