Close

¿Todo por la belleza? Eva Mendes deja a fans en shock tras revelar foto con 7 agujas insertadas en su cuello La actriz de 46 años se sometió a un tratamiento para rejuvenecer la piel. ¿Duele? ¡Ella misma responde! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eva Mendes dejó a sus más de dos millones de seguidores en las redes sociales en shock al compartir una fotografía con 7 agujas insertadas en su cuello. Como parte de un tratamiento de belleza para rejuvenecer la piel, la empresaria de 46 años y pareja del galanazo de Hollywood Ryan Gosling mostró este proceso conocido como Mono Threads. El mismo implica la inserción de hilos con agujas en varios puntos para activar la síntesis de colágeno que produce un engrosamiento gradual de la piel —un efecto de estiramiento y rejuvenecimiento cutáneo, según la experta Mariana Vergara. En la foto, se puede ver a la protagonista de la película Hitch acostada boca arriba en un spa privado de Beverly Hills, CA, mientras asegura estar en “su lugar feliz”. Image zoom Credit: (Photo by Sonia Recchia/Getty Images) “¡Este spa-hogar lejos del hogar es increíble! No hay oficina con mala iluminación fluorescente. Sin ambiente de oficina estéril. Este es mi destino para todo lo relacionado con la belleza. Un hogar donde puedes relajarte mientras eres torturado por lo mejor de lo mejor. ¡Este es mi lugar feliz!”, fue parte del mensaje que escribió junto a la imagen colgada. ⠀ SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz de origen cubano no solo se emocionó con el tratamiento, también estaba emocionada por poder apoyar a Vergara, su amiga y la propietaria del spa Beauty Villa Vergara. A pesar de que Mendes no temía el procedimiento, sus seguidores expresaron su sentir y le hicieron preguntas. Image zoom Credit: Eva Mendes / Instagram "Me duele solo mirar esta imagen", “Diablos, no”, “¿De verdad necesitas eso? Se ve terrible y doloroso”, “¿Duele?”, fueron algunos de los comentarios . ¿La respuesta de Mendes a esta última pregunta? “No tanto, para sorpresa ¡Y mi umbral de dolor es bajo! Parece más invasivo de lo que es”. Image zoom Credit: Instagram / Eva Mendes "Esta foto no fue planeada. No me gusta el dolor físico. No me gustan las agujas. Esto fue algo grande para mí. Gracias por hacerme reír con tu comentario", le contestó la actriz a otro seguidor.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¿Todo por la belleza? Eva Mendes deja a fans en shock tras revelar foto con 7 agujas insertadas en su cuello

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.