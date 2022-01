La abuelita de Thalía cumple 104 años, mira como la celebró la cantante Pese a los problemas de salud por los que atravesó el año pasado, Eva Mange cumplió un año más de vida. Por ello, sus nietas Thalía y Laura Zapata la celebraron de una manera muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 18 de enero de 2022, Eva Mange cumplió 104 años. La abuelita de Thalía y Laura Zapata celebró este año de vida en su casa y sus nietas se encargaron de felicitarla de una manera muy especial. La protagonista de la telenovela María la del barrio hizo una videollamada con la festejada y junto a su hermana interpretaron al unísono "Las mañanitas". "¡Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David! ¡104 años de vida! Te celebro y te amo abuela mía. ¡Feliz cumpleaños! Aquí las dos nietas cantándole las mañanitas agarradas de su mano", escribió Thalía en su cuenta de Instagram y acompañó el texto con una instantánea de dicha comunicación. Además, puso en sus historias una imagen donde se le ve junto a Mange en un momento juntas. Como fondo puso el mismo tema de cumpleaños. "Celebramos tus 104 años de vida abuelita hermosa. Te amo", fue el mensaje que acompañó dicha fotografía. Por su parte, Laura Zapata dio a conocer detalles del festejo que le realizó a doña Eva en su casa. "Mi abuelita preciosa, 104 años. La verdad, nunca pensé que íbamos a llegar a estos 104 años porque hemos pasado un año tremendo", mencionó Zapata al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). Eva Mange, Thalía, Laura Zapata, Escándalos 2012 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este amor que tiene a la vida porque es la que la tiene viva", agregó. "Ella me decía 'no te quiero dejar sola'. Entonces, creo también que es este amor a la vida, estar junto a mí, a mi lado. Es la persona con la que más tiempo he vivido desde que nací". Respecto al estado de salud de la señora, la actriz mencionó que está mejorando tras haber sufrido descuido en el asilo de ancianos donde residía. "De las sietes heridas le queda una con una profundidad de cuatro centímetros y medio, pero solo es una", explicó. "Sigue con las dos piernas con férula. Una pierna ya le soldó. La otra, creo que en unos dos meses, estará a punto de soldarle". Laura Zapata continuará llevando a cabo los cuidados pertinentes de su abuelita Eva Mange.

