Evaluna muestra su figura en sostén y las redes explotan Evaluna, la menor de la dinastía Montaner, decidió mostrarse en ropa íntima de una manera muy particular que ha generado un considerable revuelo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Evaluna no dudó en pasar un momento divertido al lado de Camilo; así, la menor de la dinastía Montaner se subió hasta la cabeza la blusa gris que portaba, quedándose en sostén y mostrando su escultural figura. Con ese extraño atuendo, la joven bailó, por lo que parece ser una habitación de hotel, hasta concluir frente a su esposo con una pose de ballet. "Manda este video a alguien sin ninguna explicación. Bye", escribió Camilo para acompañar el video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Los cibernautas reaccionaron de inmediato con diferentes mensajes. "Son tan únicos por qué no tienen que andar aparentando nada; son genuinos. La gente por todo se alarma en vez de alarmarse por eso alármense por el carnaval de Brasil adorando al diablo que eso sí fue algo grave y que realmente si merece de criticar, lo que pasa es que hemos llegado a un momento de la vida que lo normal lo ven malo y lo malo lo ven normal. Lo tenía que decir", advirtió un usuario. "Duende real captado en cámara"; "Mi salud mental y yo a las 3 am"; "Qué onda con la gente que se asusta porque EVA está en sostén? JAJAJA amigos ¿con qué se bañan en la playa, piscina? En serio BASTA jajaja"; "El baile del apareamiento"; "Evaluna entreteniendo a Cami porque es más hiperactivo que Indi, jajaja", y "Yo creía que solo mi marido y yo hacíamos estupideces jajaja; ahora me doy cuenta que hay más de los míos en el mundo jajaja", fueron otros comentarios. Eva Luna Credit: REX Features/Shutterstock/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes no dejaron pasar la buena figura que muestra Evaluna tras haber sido madre. "¡Su abdomen! ¡Estoy impactada! Ni rastros de un embarazo"; "Wow el abdomen... ahí no hubo embarazo"; "Cómo es que sigue teniendo esa cintura espectacular después de dar a luz a Índigo"; "Que cuerpazo después de nacer Índigo; muy bonita Eva Luna"; "¿Cómo puedes tener un hijo y estar asiiii Evaluna?", mencionaron. Según han dado a conocer los propios Evaluna y Camilo, ahora se encuentran en Chile donde el cantante ofrecerá algunos conciertos; así que no dudan en divertirse antes de las presentaciones.

