Eva Longoria y su bebé conquistan París y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Además: Eiza González es toda una mujer de negocios en Hollywood; Archie hace su debut oficial en la gira de sus papás por África; Salma Hayek y su marido de luto en París; Sofía Vergara vive la Dolce Vita en Italia y más fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería ¡Bonjour Image zoom Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images Eva Longoria y su hijo Santi parten plaza en París donde se encuentran para que la guapa actriz acuda a los eventos de la Semana de la Moda gala. Advertisement Advertisement Business Girl Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Eiza González es toda una mujer de negocios a su paso por las calles de Beverly Hills ¡Qué guapa! ¡Hola África! Image zoom Pool/Samir Hussein/WireImage Meghan Marke abraza a su adorado hijito Archie frente a la mirada de su papá, el príncipe Harry, en el debut debut oficial del nene en la gira que realizan sus padres por África. Advertisement ¡Belezza! Image zoom Backgrid UK/The Grosby Group La colombiana Sofía Vergara se dio una escapada de las grabaciones finales de su show Modern Family (ABC) para pasearse por la idílica ciudad italia de Portifino. De luto Image zoom Marc Piasecki/Getty Images Salma Hayek y su marido Francois-Henri Pinault participaron en los funerales del célebre fotógrafo de moda Peter Lindbergh, que se llevaron a cabo en la histórica iglesia de Saint-Sulpice, en París. Franco Image zoom Mezcalent Enrique Guzmán presentó en Ciudad de México su disco Se habla español en medio del escándalo que se ha armado tras la confirmación de la ruptura definitivamente con su nieta Frida Sofía Guzmán. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Felices los tres! Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Marco Antonio Solís “El Buki”, Fher Olvera del grupo Maná (izq.) y Ana Bárbara se funden en un abrazo en las calles de West Hollywood después de participar en una entrevista. La dulce espera Image zoom BG002/Bauer-Griffin/GC Images También en Los Ángeles captamos a la controversial Amber Rose luciendo la enorme pancita de su segundo embarazo. Sin pelos en la lengua Image zoom Gotham/GC Images Demi b es toda sonrisas al presentar su nueva biografía Inside Out en la librería Barnes & Noble de Nueva York, donde revela que fue violada a los 15 años y que abusó del alcohol y de las drogas, entre otras muchas cosas. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Oh, lalá! Image zoom Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images Kris Jenner da cátedra de estilo en las calles de París, donde se espera participe en varios eventos de la Semana de la Moda. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

