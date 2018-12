¿Eva Longoria sintió presión por adelgazar tras dar a luz?

Eva Longoria celebra sus nuevas curvas tras convertirse en mamá. La actriz y directora mexicana asegura que no ha sentido presión por adelgazar tras dar a luz a Santiago. Durante su radiante aparición en la gala de Women of Worth en Nueva York, Longoria de 43 años habló con PEOPLE. “Yo no me dejo presionar”, afirmó. “Así que si la gente estaba diciendo: ‘Apúrate y baja de peso’ yo no lo sé porque no escucho nada de eso”.

La antigua estrella de Amas de casa desesperadas no se deja intimidar por lo que comenten los haters. “He tenido mujeres maravillosas en mi vida— mi mamá, mis hermanas— que realmente me enseñaron a valorarme a mi misma desde muy temprana edad”, añadió. “Vengo de una familia de mujeres fuertes así que hubiese sido imposible que yo sintiera que valía menos”.

Eso sí, se mantiene activa físicamente tras dar a luz en junio a su primogénito. Además de entrenar con pesas, confesó a US Weekly que sigue practicando yoga. “Realmente le di tiempo a mi cuerpo a ajustarse al posparto y a la etapa después del embarazo”, aseguró. “Sabes, tuve un bebé. Mi cuerpo creó una vida humana, así que no fui muy dura conmigo misma sobre recuperar mi figura”.

La mamá primeriza también disfruta pilates, SoulCycle y correr. “Sí tenemos mucha presión cuando la gente nos está diciendo como debemos lucir y creo que tienes que encontrar tu propia verdad”, reconoció. “No creo que debemos seguir las reglas y dictámenes de la sociedad que dicen que tienes que tener cierta talla para ser bonita”.