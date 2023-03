Eva Longoria envuelta en una trifulca con una estrella de telenovelas en inglés

Un conflicto digno de culebrón han protagonizado Eva Longoria y el actor Eric Braeden, el legendario villano de The Young and the Restless, luego de que la actriz mexicoamericana hiciera unos comentarios sobre su paso por esa producción que no le gustaron al veterano galán.

Hasta Roselyn Sánchez y su esposo Eric Winter, quien formó parte del elenco de la telenovela Days of Our Lives, saltaron a defender a su amiga Eva, señala People.

El lío se formó después de que Longoria comentara en una entrevista que durante su paso por The Young and the Restless al inicio de su carrera, pagaban tan poco que tuvo que seguir trabajando como reclutadora o cazatalentos. Pero ocultaba a sus clientes que trabajaba en el culebrón de CBS.

"Ocultaba a mis clientes el hecho de que estaba en Young and the Restless porque no querían que una actriz tonta llevara sus cuentas", dijo. "Una vez uno de mis clientes dijo: 'Te pareces a una chica de una telenovela'. Y le dije: 'No, no sé de qué hablas'.

Longoria, de 48 años, agregó que prefería que no se supiera que actuaba en la telenovela porque seguía ganando más dinero con su trabajo de reclutadora.

Eric Winter, Eva Longoria y Roselyn Sanchez Eric Winter, Eva Longoria y Roselyn Sanchez | Credit: Mark Davis/Getty Images

Esas declaraciones no le sentaron nada bien a Braeden, quien da vida al villano Victor Newman en The Young and The Restless desde 1980 y es una leyenda entre los fans de los culebrones que se transmiten en las cadenas en inglés de Estados Unidos en horario diurno.

"Eva Longoria: has hecho unos comentario peyorativos sobre los actores de telenovelas en horario diurno", escribió Braeden, de 81 años, en Twitter. "Lo que pasa es que no eras lo suficientemente buena para aguantar la presión de este medio. Tuviste suerte de entrar a ese show de las 'amas de casa'. Hacían un show en 8 a 12 días, con un diálogo lascivo pero mediocre".

El actor también aseguró que las actrices de las telenovelas en inglés le "darían vueltas" a Longoria y señaló que hasta estrellas como Robert DeNiro empezaron en estas producciones. "Es una muestra de falta total de clase".

Si bien la directora de Flamin' Hot no ha respondido hasta el momento, sí lo hicieron Sánchez y Winter en su podcast He Said, Ella dijo. "Nada de lo que dijo Eva era inapropiado", consideró el actor. "Este caballero se pasó de la raya, en mi opinión, porque desconoce cuál era la situación financiera de Eva en ese punto de su carrera. Te garantiza que él ganaba mucho más que ella".