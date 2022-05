Eva Longoria de traje y top transparente en Cannes ¡roba miradas! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Eva Longoria Credit: Best Image/The Grosby Group La actriz y productora roba cámara en el glamoroso festival de cine. Además: Emily Ratajkowski pasea a su perro con vestido transparente y Diego Luna pasea con su novia en Madrid, ¡míralos! Empezar galería Bonjour! Bonjour! Eva Longoria Credit: Best Image/The Grosby Group Eva Longoria está arrasando con su espectacular presencia y looks en el festival de cine de Cannes en Francia y así la vimos pisando el tapis rouge con este bustier transparente, ¡guapísima! 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Así, casual Emily Ratajkowski Credit: Backgrid/The Grosby Group La que ha dejado a todos boquiabiertos es la top model Emily Ratajkowski quien salió por las calles de Nueva York a pasear a una de sus mascotas con este vestido transparente, ¡qué tal! 2 de 10 Ver Todo A la moda Salma Hayek Credit: Backgrid UK/The Grosby Group En Londres encontramos a la mexicana Salma Hayek con un sofisticado top abierto en un estratégico punto del escote mientras charlaba con parte del staff en las filmaciones de la cinta Magic Mike 3, ¡oh! 3 de 10 Ver Todo Anuncio Hola a todos Taylor Swift recibe diploma en Nueva York Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images En el Yankee Stadium de Nueva York captamos a una eufórica Taylor Swift recibiendo un título honorario por parte de la prestigiada New York University, ¡bien! 4 de 10 Ver Todo A la vejez viruelas madonna en shorts Credit: Backgrid/The Grosby Group La cantante Madonna —quien este verano cumplirá sus 64 años— apareció con este look de shorts y camisa transparente para pasar una noche de club en Los Ángeles. 5 de 10 Ver Todo ¡Eso es amore! Diego Luna con su novia Marina De Tavira En Madrid captamos al actor mexicano Diego Luna, estrella de la saga Star Wars (Disney+) de paseo con su novia, la también actriz Marina de Tavira. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Misión cumplida TOm Cruise Top Gun: Maverick Premiere London Credit: Ian West/PA Images via Getty Images El que está triunfando en Europa es Tom Cruise quien causó sensación en Londres al aparecer al lado de este impactante jet durante la premiere de su cinta de acción Top Gun: Maverick llevada a cabo en el histórico teatro the Odeon de Leicester Square. 7 de 10 Ver Todo Los tres amigos Alan Ruesga-Pelayo, North America Tequila Cazadores Ambassador Manny Ramírez y Aarón Sánchez Credit: FYM Productions Y En Brooklyn, NY, captamos al chef estrella Aarón Sánchez (izq.), con el mixólogo mexicano Manny Hinojosa —Embajador global de Tequila Cazadores—, y Alan Ruesga-Pelayo, Embajador para Norteamérica de dicha marca, celebrando el centenario de Tequila Cazadores con tremendo fiestón. 8 de 10 Ver Todo Nipón Kanye West, Ye en Tokyo Credit: Splash News/The Grosby Group Y en el lejano Oriente, en la ciudad de Tokyo, para ser precisos, captamos al rapero Kanye West saliendo de un restaurante y vistiendo con gran estilo, desde luego. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Dale! Kalimba muestra sus abdominales en José El soñador Credit: Mezcalent El cantante Kalimba muestra sus abdominales marcados durante su presentación en el musical José El Soñador, en Ciudad de México y donde comparte cartel con Erik Rubin, Leonardo de Lonzanne y Fela Domínguez. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

