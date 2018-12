Eva Longoria ignoraba que Régulo Caro era famoso

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Durante el rodaje de su nueva película Dog Days, la actriz Eva Longoria ignoraba que el papá de su compañerita de pantalla, Elizabeth Caro, fuera un popular cantante de música mexicana.

“Yo no sabía que su papá era famoso y él estaba en el set todos los días con ella”, comentó Longoria a PEOPLE EN ESPAÑOL.

Eso a que Régulo Caro, pesar de ser reconocido dentro de la música en español, dejó su título a un lado para simplemente convertirse en el papá de la pequeña actriz durante el rodaje de la cinta.

“Me tocó ir [al set] a mi cuando [mi hija] hizo las escenas con Eva, pero no es como que iba a llegar ‘Yo soy Regulo Caro, soy cantante’. Nos presentamos normal, como papá y mamá de Eli, no dije que era cantante”, comentó el intérprete de Cómo vuelvo a enamorarte. “En la premiere de la película me dijo: ‘yo no sabía que eras cantante, que eras famoso. Me preguntaron por ti, por tu hija’. Ahí fue cuando se enteró. Me presentó a su esposo, a su familia. Se portó muy linda con Eli, le daba consejos. Nunca pensé que fuera gente tan humilde”.

Instagram

Ahora que su pequeña pisa Hollywood y como cinéfilo empedernido, podría dejar el micrófono por la cámara.

“¡No! Yo soy bien tímido para eso. Si en los premios y eso nada más me ponen una cámara enfrente y ya no sé qué hacer, ¡ahora en una película! No hay que decir no nunca, pero si ella se hace famosa, me mete en una película a lo mejor”, dijo entre risas.

Por lo pronto, disfruta de los beneficios de tener una hija en Hollywood: conocer a sus artistas favoritos, aunque le de pena tomarse la foto del recuerdo, como le pasó con Kurt Russell durante la filmación de una cinta en Canadá.

“No me ha gustado andar de enfadoso, de imprudente, pero obviamente si los reconocí a todos [en el set]”, dijo.

Régulo jamás imaginó que su hija llegaría a Hollywood, ya que las clases de actuación que empezó a tomar a los 4 años, sólo fueron para entretenerla, según el cantante. Pero Longoria, por su parte, le augura una larga carrera.

“Fue un amor trabajar con ella. Ella es una natural, va muy bien. Creo que tiene un futuro aquí [en Hollywood]”, acotó la actriz.

Cortesia

Por su parte, el cantante está disfrutando el proceso sin descuidar su pasión: la música. Actualmente se encuentra ultimando detalles para su próximo disco, mientras se prepara para iniciar su gira en México al lado de Ulises Chaidez y Lenin Ramírez, y planea un disco de música alternativa para consentirse. ¿Será que deja la banda y los corridos?