Exclusiva: Eva Longoria se confiesa "fanática" de Julissa Arce y cuenta porqué la considera una mujer poderosa Eva Longoria habla de Julissa Arce, a quien nominó para estar este año entre las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español. ¡Mira cómo puedas votar por ella para entrar en la codiciada lista! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eva Longoria siente gran admiración por Julissa Arce. "Soy fan de ella", dice la actriz, productora, directora y activista mexicoamericana de 46 años sobre Arce, a quien nominó para estar en la lista de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español este año. "Va a ser una de las voces más potentes de esta próxima generación", asegura Longoria de la escritora, productora y activista mexicana de 36 años, con quien colabora en la plataforma digital para latinas Poderistas. "Julissa está increíblemente enfocada en promover las historias de nuestra comunidad", afirma la directora de la película Flamin' Hot sobre Arce, quien denuncia en sus redes sociales casos de violencia policial, injusticias y discriminación en contra de los latinos. "Su manera de contar historias es única y precisa", añade la activista y filántropa de su ahijada, fundadora de la organización Ascend Educational Fund, que proporciona becas a estudiantes inmigrantes. Julissa Arce y Eva Longoria Credit: Paul Archuleta/Getty Images; Amy Sussman/WireImage Longoria valora que la influencer destaca a heroes hispanos desconocidos en sus plataformas digitales. "Ella ha creado un espacio no solo para ella misma en Instagram, también para nuestra comunidad", dice la actriz sobre Julissa Arce. "Nos hemos conocido muy bien y estamos considerando hacer un proyecto juntas", añade sobre su ahijada. "Ella es una persona con quien puedas hablar por horas sobre cualquier tema". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Longoria confiesa que uno de los secretos para ser una mujer poderosa es lograr un balance. "Tienes tus prioridades y armas tu agenda de acuerdo a esto", dice. "Mi familia es mi prioridad, mi hijo es mi prioridad y toma un pueblo", bromea sobre la ayuda que necesita una madre trabajadora en la crianza de un niño. "Yo soy afortunada de ser latina y de ser mexicana así que tengo un pueblo conmigo: los primos, las tías, los tíos", añade risueña. "Tengo mucha suerte de tener esta comunidad a mi alrededor que me apoya en todo lo que quiero lograr". ¡Vota ya por tu ahijada favorita para que sea parte de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español este año!

