¡Eva Longoria pelea por los latinos frente al coronavirus! La actriz rompe una lanza por su comunidad, la más afectada frente a la terrible pandemia de la COVID-19. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz Eva Longoria rompió una lanza a favor de sus hermanos latinos, a la vista de las devastadoras consecuencias que está sufriendo este segmento de la población en los Estados Unidos a causa del coronavirus. Mientras que la pandemia que nos acosa se extiende por el mapa sin compasión, la nueva aventura filantrópica de la actriz de Mujeres Desesperadas afirma en su website que “América no puede recuperarse de la COVID-19, hasta que los comunidad Latina se recupere de la COVID-19”. A eso se añade que la enfermedad “ha expuesto de forma exacerbada las diferencias sociales de siempre”, asegura la página de Momento Latino. Image zoom Photo: Eva Longoria/Instagram Los latinos conforman la mayor parte de la población estadounidense sin seguro médico, según confirmó la NBC News. Es justo en el estado de Texas donde se encuentra la mayoría de ellos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así dio a conocer Eva Longoria sus intenciones al respecto: “¡Ahora es nuestro momento! La enfermedad COVID-19 se ha cebado con la población Latina en los Estados Unidos de forma desproporcionada, afectando la educación, la salud y la economía de nuestra comunidad. No podemos aceptarlo. En este momento nosotros, los latinos, debemos ponernos en pie y unirnos para tomar acción”, comunicó con decisión. “Por eso me siento orgullosa al compartir que me uno al #MomentoLatino, un movimiento dedicado a levantar la voz de nuestra comunidad, para empujar un cambio importante en ella”, continuó la actriz. Image zoom Photo: Eva Longoria/Instagram “Depende de todos nosotros el ayudar a nuestros hermanos y hermanas latinos, porque este país nos ha fallado. ¡Unete a nuestra lucha! Juntos podremos unir a la comunidad Latina y lograr que se escuchen nuestras voces. Para averiguar que puedes hacer para ayudar, sigue la cuenta @momento_latino Recuerda que si la comunidad se une, tenemos el poder de hacer la diferencia”. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

