Eva Longoria habla de su vida amorosa con José Bastón Eva Longoria habla de su matrimonio con José 'Pepe' Bastón. ¿Cómo rompen la monotonía y preservan el romance? ¡Mira lo que reveló la actriz! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eva Longoria habló de su vida con su esposo José 'Pepe' Bastón y cómo mantienen vivo su amor. La estrella de Desperate Housewives habló de su matrimonio con el ejecutivo de televisión mexicano José Antonio Bastón. en una entrevista con Entertainment Tonight. La actriz mexicoamericana dice que ella y su esposo se desconectan del mundo exterior para poder conectar el uno con el otro. "Cenamos juntos cada noche y nos tomamos una copa de vino", dice Longoria. "Estamos tan ocupados durante nuestro día que en la noche tenemos tanto de qué hablar que nos encanta desconectarnos y hablar al final de cada noche". Longoria añade que intentan apagar sus teléfonos celulares al final del día para acallar distracciones. "Yo soy una esclava de la tecnología y lo odio, odio mi teléfono", admite ella. "Estoy a cargo de seis negocios y estoy siempre mandando correos electrónicos, mensajes de texto o comunicándome, pero sí lo apago en la casa", aclara. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Eva Longoria Credit: (Gisela Schober/Getty Images) La pareja se casó en el 2017 y son padres de Santiago, de 3 años. Bastón también tiene tres hijos de su matrimonio previo. Su agenda es ocupada pero su familia siempre es su prioridad. Longoria —quien dirigió la película Flamin' Cheetos— está grabando su nueva docuserie Searching for Mexico. Eva Longoria Credit: (Nick Tininenko/Getty Images for Casa Del Sol) En una entrevista exclusiva con People en Español, la actriz —quien es una de las 25 Mujeres Más Poderosas del 2022— habló de su dinámica familiar. Eva Longoria Credit: (Stefanie Keenan/Getty Images for LACMA) "Es un balance. Tienes tus prioridades", dijo la actriz sobre cómo maneja su agenda personal y profesional. "Mi familia es mi prioridad, mi hijo es mi prioridad". También agradece la ayuda de sus familiares en la crianza de su hijo. "Tengo suerte de que soy latina, soy mexicana y tengo primos, tías, tíos; soy afortunada de tener gente a mi alrededor que me apoya en todo lo que quiero lograr".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eva Longoria habla de su vida amorosa con José Bastón

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.