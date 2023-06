Eva Longoria habla sobre su debut como directora de la cinta Flamin' Hot: "La historia real de Richard Montañez es hermosa e inspiradora" Exclusiva: La cinta debutó en la plataforma de HULU y lleva como protagonistas a los actores Annie González y Jesse García. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han tenido que pasar varios años detrás de las cámaras dirigiendo capítulos de distintas series de televisión para que Eva Longoria finalmente pudiera ver cumplido su gran sueño: debutar como directora de un largometraje. El caro anhelo de la actriz, madre y productora mexicoamericana finalmente se ha cristalizado con Flamin' Hot, cinta que acaba de debutar en la plataforma streaming de HULU. La serie cuenta por medio de drama y mucho humor la historia de Richard Montañez, un mexicomericano originario de California a quien se acredita como el creador del los Cheetos sabor Flamin' Hot. Dicho producto es reconocido como un disruptor que cambió para siempre el mercado de las botanas y las papitas en los Estados Unidos y ayudó a su creador a escalar peldaños convirtiéndolo en un verdadero símbolo del Sueño americano. "La historia real de Richard Montañez es hermosa e inspiradora", afirma Longoria a People en Español al hablar sobre el filme. "Me siento abrumada de gratitud, este momento es sumamente especial", afirma sobre lo que para ella significa este debut cinematográfico. Devon Franklin, (izq.) coproductor de la cinta Flamin' Hot y Eva Longoria (centro) acudieron a una premiere especial de la cinta Flamin' Hot presentada por Hulu y Searchlight Pictures en LA Plaza de Cultura y Artes de Los Ángeles, CA., el pasado 9 de junio: Devon Franklin Jesse García Annie González Eva Longoria Flamin hot Credit: Getty Images for HULU SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jesse García (izq.), y Annie Rodríguez, protagonistas de la nueva cinta Flamin' Hot con la directora del filme Eva Longoria, durante el mismo evento: Jesse García Annie González Eva Longoria Flamin hot Credit: GETTY IMAGES FOR HULU ¡Mira arriba la entrevista completa con Eva Longoria, el coproductor Devon Franklin y Annie Rodríguez y Jesse García, protagonistas de Flamin' Hot! Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes y miércoles, a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

