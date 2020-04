Eva Longoria y Andy García se reencuentran en una comedia de Quibi En su tercer proyecto juntos, los dos actores encarnan a una poderosa pareja en la nueva comedia Flipped de la plataforma Quibi. ¡Aquí los detalles exclusivos de People! By Topher Gauk-Roger ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz Eva Longoria se junta de nuevo con Andy García para interpretar a una poderosa y peligrosa pareja en la nueva serie de comedia Flipped que se verá en la aplicación para móviles Quibi. “Andy me atrajo al espectáculo. Todo lo que Andy hace, tengo que hacerlo”, dijo Longoria en exclusiva a People. "Andy y yo hacemos todo juntos, así que tuvimos que hacer esto juntos", añadió la actriz de Desperate Housewives. Image zoom Cortesía de Quibi En esta ocasión, interpretan a un matrimonio que dirige un cartel mexicano que secuestra a un par de autoproclamados expertos en renovación de viviendas, los esposos Jann y Cricket interpretados por Will Forte y Kaitlin Olson, respectivamente. "Todo lo que digas al respecto finalmente arruinará cualquier sorpresa que pueda haber o cualquier definición de lo que la gente pueda poner en los personajes", dijo el actor a People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN García, de 63 años, y Longoria, de 45, harán su primera aparición el próximo viernes. Además del deseo de trabajar juntos, ambos admitieron otras razones para unirse al ambicioso proyecto. “Soy una gran admiradora de Kaitlin Olson. Dirigí en The Mick [comedia], y ella es solo una de las mejores comediantes de la televisión ", reveló Longoria. "Solo pensé, Dios mío, nunca tuve la oportunidad de actuar con ella, así que fue una oportunidad divertida para mí". "Para mí, tiene que ver con la escritura y las personas involucradas", explica García. "Siempre se trata de la escritura y las personas involucradas: Kaitlin y Will y Eva, eso fue algo fácil de atraer y estimular". La pareja anteriormente coprotagonizó las películas de 2012 A Dark Truth y For Greater Glory: The True Story of Cristiada. Quibi se lanzó el pasado lunes como la primera plataforma de entretenimiento diseñada específicamente para el teléfono. Flipped es parte del catálogo de series con historias contadas en capítulos de siete a 10 minutos de duración. Las dos estrellas revelan que cada una ha estado consumiendo el contenido de la plataforma en sus respectivos hogares mientras practican el distanciamiento social. Están entusiasmados con la nueva plataforma, que planea lanzar 175 programas originales y 8,500 piezas de contenido en su primer año. “Ya vemos muchas cosas por teléfono; la gente sintoniza un tráiler o una noticia o un programa de entrevistas ", expresó García. "Tengo la sensación de que vas a encontrar mucha gente sintonizando este servicio debido a la calidad de los programas. Están muy bien filmados, los valores de producción son muy altos y son muy entretenidos ". Advertisement

