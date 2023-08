Eva Longoria se estrena como abuela: ¡Los detalles! Eva Longoria se estrena como abuela. La hija de su esposo Pepe Bastón se convirtió en mamá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eva Longoria se estrenó como abuela. Natalia Bastón Esperón, la hija de de su esposo Pepe Bastón, dio a luz a su primer bebé. Tras casi dos años de matrimonio con el empresario José María Eugui Ysita, la joven se convirtió en mamá. La joven es hija de la actriz Natalia Esperón y el ejecutivo de televisión Pepe Bastón, quien debutó como abuelo. Natalia Bastón Esperón tuvo un varón y reveló la feliz noticia en Instagram. La actriz Natalia Esperón compartió su felicidad de convertiste en abuela. "Mi corazón está lleno de amor y emoción. Pronto tendré en mis brazos a José Maria", escribió en Instagram sobre su nieto. "Talita eres una mamá valiente y llena de amor. ¡Y Eugui el mejor papá y esposo! Te admiro y te amo con todo lo que soy", le expresó a su hija en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eva Longoria Credit: Patricia J. Garcinuno/WireImage Es difícil imaginarse a Eva Longoria en el rol de abuela. La actriz de 48 años es mamá de Santiago, de 5 años, y deslumbra con los bikinazos que comparte en Instagram. Natalia Bastón no siguió los pasos de sus padres en las artes y medios de comunicación. La mamá primeriza tiene su propia agencia de relaciones públicas.

