Novia de Juan Osorio habla del proceso legal de violencia intrafamiliar por el que atraviesa el productor Aquí te decimos cómo reaccionó Eva Daniela, novia de Juan Osorio, ante la demanda que enfrenta el productor de televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Juan Osorio confirmó que estaba envuelto en un proceso legal debido a que su expareja sentimental, Emireth Rivera, lo denunció por supuesta violencia intrafamiliar. El productor ha negado categóricamente dichas acusaciones y sus abogados están trabajando en el tema. Ahora, su novia Eva Daniela se pronuncia ante esta situación. "Esos temas los hablan y lo resuelven sus abogados", advirtió a los medios de comunicación. "Todo bien. Conocen a Juan, yo más, es un caballero. Todo lo demás lo están resolviendo sus abogados", enfatizó. "Como todas las parejas ¿no? Estamos pasando por todos los momentos apoyándonos. Como él me apoya a mí, yo lo apoyo a él". La actriz dejó claro que con su prometido nunca ha tenido un problema de violencia; por el contrario, se ha encargado de cuidarla y darle su respaldo cuando lo necesita; por lo tanto, no duda en salir en su defensa ante los mencionados señalamientos. "Él es un caballero en todos los sentidos. Un excelente hombre, un excelente ser humano. Lo conocen de años y la verdad nos ven muy contentos", comentó. "¿Qué puedo decir? Seguimos juntos después de tanto tiempo, muy felices, y sus actos hablan por sí solos", agregó. "Siempre lo estoy apoyando como el gran hombre que ha sido conmigo". Juan Osorio y Eva Daniela Juan Osorio y Eva Daniela | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eva Daniela dejó claro que en su relación con Juan Osorio solo le importa lo que ahora están viviendo; por lo tanto, no le interesa adentrarse en declaraciones o situaciones que él haya pasado con sus exparejas. "No puedo hablar de un asunto que a mí no me corresponde. Tengo poco en la vida de Juan; lo que me importa es su presente, su pasado me tiene sin cuidado", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Novia de Juan Osorio habla del proceso legal de violencia intrafamiliar por el que atraviesa el productor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.