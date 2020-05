Eva Cedeño es novia del hermano de Fernanda Castillo: "Lo conocí a través de una aplicación" La protagonista de la exitosa telenovela Te doy la vida (Univision) mantiene una excelente relación con su cuñada. "Es superbuena consejera", afirma. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cada vez son más frecuentes las personas que recurren a aplicaciones para encontrar el amor. Este es el caso de Eva Cedeño, la protagonista de la exitosa telenovela Te doy la vida (Univision), quien hace justo un año encontró a quien hoy es su pareja a través de esta vía. "Lo conocí a través de una aplicación, tuvimos un date y ya de ahí empezamos a salir de lo más normal. Ahorita ya estamos a punto de cumplir 1 año juntos", cuenta a People en Español la actriz mexicana, quien interpreta a Elena Villaseñor en el citado melodrama. Image zoom Eva Cedeño y su novio Pablo Castillo Instagram Eva Cedeño Lo que poca gente sabe es que el guapo hombre con el que comparte actualmente su vida es Pablo Castillo, el hermano de la reconocida actriz mexicana Fernanda Castillo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fernanda es una persona muy noble, muy cariñosa, muy linda y divertida, además de que la admiro muchísimo. Es superbuena consejera, tiene un gran temple y nos llevamos muy bien, cosa que agradezco, no porque sea Fernanda sino porque es la hermana del hombre al que amo, entonces creo que tener esa relación con ella suma muchísimo a un gran ambiente", asegura. Image zoom Fernanda Castillo y Eva Cedeño Mezcalent (x2) Aunque en esta compleja situación que se está viviendo en el mundo a raíz de la pandemia de la COVID-19 le cuesta verse con hijos, Cedeño no descarta ser mamá. "A veces me cuesta un poco de trabajo cuando veo como algunas cosas complicadas, por ejemplo esto de la contingencia y demás, como que me lo cuestiono un poco, pero si tengo un buen ser humano a mi lado con quien recorrería ese camino claro que lo haría", asevera.

