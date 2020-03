"Estoy dispuesto a la reconciliación", dice Eugenio Derbez sobre Victoria Ruffo ¿Victoria Ruffo y Eugenio Derbez están a punto de la reconciliación? La posibilidad de que los actores se sienten a hablar para resolver sus conflictos de antaño ha quedado abierta. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El eterno pleito que mantienen Victoria Ruffo y Eugenio Derbez desde su separación, en 1997, parece no tener fin, debido a los fuertes conflictos que tuvieron durante la relación sentimental y que mantienen hasta la fecha. Ahora, el actor revela si estaría dispuesto a una reunirse con la madre de su hijo José Eduardo para limar asperezas; incluso, está dispuesto a disculparse. “Estoy abierto [a la reconciliación]; siempre he estado abierto”, aseguró Derbez al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Lo que pasa es que hay muchas cosas que pesan del pasado. Ha sido complicado. No ver a mi hijo, en no sé cuántos años, eso me duele en lo más profundo. No se vale. Luego la gente se ofende por cosas que uno ni se imagina, en una de esas le tengo que pedir una disculpa, con mucho gusto lo haría”. RELACIONADO: Eugenio Derbez habla de su primer desnudo en cine Image zoom Respecto a los rumores de la supuesta boda falsa que ocurrió entre la pareja y es el motivo de la furia de la protagonista de la telenovela La malquerida, el también productor asegura que todo ha sido un malentendido y un engaño de esa magnitud no podría llevarse a cabo de ninguna forma. “No puedes engañar a una persona así, no hay manera. A ella [Victoria Ruffo] y a toda la familia, por Dios”, advirtió. “Es imposible, imposible. Además, me meterían a la cárcel”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otro lado, Eugenio Derbez aseguró que atender a los fanáticos es parte del trabajo de una figura pública y se siente feliz de que la gente se le acerque con tanto cariño para pedirle una fotografía o un autógrafo. “Se siente bonito y creo que es parte del trabajo de uno, y lo tomo como bendición”, confesó. “Es cariño genuino de la gente y eso no cualquiera [lo recibe]”. Advertisement

