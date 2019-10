Familias famosas que trabajan juntas By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Algunas de las estrellas más queridas en el mundo del entretenimiento latino han visto a sus hijos seguirles los pasos en la actuación y la cantada, mientras otros más han incursionado en el mundo de los reality shows y negocios de moda y belleza. Empezar galería Los Derbez Image zoom Mezcalent La familia tiene un nuevo programa en Amazon Prime llamado De viaje con los Derbez. Advertisement Advertisement Los Riveras Image zoom Mezcalent En vida, Jenni Rivera reunió a su familia en un popular reality show y hoy la familia de la desaparecida cantante comparte su día a día en otro, The Riveras. Los Aguilar Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images A esta familia le sobra el talento musical: desde el desaparecido Antonio Aguilar a su hijo Pepe y su nieta Ángela Aguilar. Advertisement Angélica Vale y Angélica María Image zoom Rodrigo Varela/WireImage Las talentosísimas madre e hija comparten el mismo nombre y pasión por la actuación. Christian Bach y Sebastián Zurita Image zoom Mezcalent El actor mexicano tuvo la dicha de trabajar con su desaparecida madre, la gran actriz argentina Christian Bach, en la telenovela La impostora. Eric y Kate del Castillo Image zoom (Photo by Victor Chavez/WireImage) Padre e hija trabajaron juntos en la telenovela La mentira. Advertisement Advertisement Advertisement Vicente y Alejandro Fernández Image zoom Photo by Albert L. Ortega/WireImage Los Fernández conforman otra familia con envidiables dones musicales. Los Kardashian-Jenner Image zoom Todd Williamson/WireImage Esta familia siempre da de qué hablar, entre sus escándalos y los productos de moda y belleza que promueve. Los Smith Image zoom Kevin Winter/Getty Images El actor Will Smith ha trabajado con sus hijos Trey (extr. izq.) y Jaden (extr. der.). La mamá de Jaden, Jada Pinkett Smith, ha compartido micrófono con su madre y su hija Willow en su serie de Facebook Watch Red Table Talk. Advertisement Advertisement Advertisement Beyoncé y Jay-Z Image zoom Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation Esta pareja no solo ha lanzado canciones y un CD, sino que también se fueron de gira con su música. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

